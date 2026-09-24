Hizbuttahrir, laik ve karma eğitime karşı gerici kampanyasını sürdürüyor: Laik eğitim ve seküler yaşama sistematik saldırı

Gazetemiz Cumhuriyet; Yargıtay’ca terör örgütü sayılan ve hilafet devleti kurmak için harekete geçen Hizbuttahrir’in laik ve karma eğitime karşı kampanya başlattığını gündeme getirmişti. Örgüt; Türkiye propaganda yayını Köklü Değişim Dergisi’nin gençlik yapılanması üzerinden “laik karma eğitim, ahlaki yozlaşmaya” neden olduğunu iddia ederek, “Neslimiz Tehlikede Kurtuluş İslâmî Eğitimde” başlıklı bir kampanya başlattı. Yapının kampanya kapsamında örgütlü olduğu yerlerde panel ve görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

LAİK EĞİTİMİ HEDEF ALAN PANEL

Örgüt bu zamana değin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya, Kocaeli ve Aydın’da paneller düzenledi. Bu kapsamda Şanlıurfa’daki “Laik eğitim ifsat eder, İslami eğitim ihya eder” başlıklı panel dikkat çekeni oldu. Burada laik düzenden “laik-kapitalist nizam” olarak bahsedilerek; laik eğitim anlayışının yaşamı Tanrı’nın hükümlerinden bağımsızlaştıran, insanı dünya merkezli bir anlayış içerisinde şekillendiren bir düşünce üzerine bina ettiği belirtildi. Eğitimin yaşamın bütün alanlarına egemen olan düşünce ve düzen olduğunun vurgulandığı panelde; İslami eğitim sisteminin tek geçerli sistem olduğu iddia edildi.

‘İSLAMİ KİŞİLİĞE SAHİP BİR KUŞAK’

Örgüt ayrıca birkaç ilde de “Neslimiz tehlikede, kurtuluş İslami eğitimde” adlı panaller düzenledi. İlgili panellerde de laik eğitim sisteminin eğitimi ticarileştirdiği ve bu durumun fırsat eşitliğini bozduğu ileri sürülerek, İslami eğitim anlayışının hedefinin yalnızca bilgi aktarmak değil; düşünen, üreten, sorumluluk sahibi ve İslami kişiliğe sahip bir kuşak yetiştirmek olduğu vurguladı.

SEKÜLERLİK ‘KİMLİK BUNALIMINA’ NEDEN OLUYORMUŞ

Örgüt bu panellerin yanı sıra sosyal medyada laik eğitimi ve seküler yaşam tarzını hedef alan gösterimler de paylaşıyor. Bu kapsamda ilgili videolarda; seküler yaşam tarzının gençlerin başkalarının sunduğu sahte, hazır kimliklerden birini benimsemeye zorladığını, bu nedenle gençlerde “kimlik bunalımına” neden olduğu iddia ediliyor. Gençlerin gerçek anlamda kendini bulması ve özgürleşmesi için “İslami kimlik” altında yaşaması gerektiği savunuluyor.