HKP Genel Başkanı Nurullah Efe adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Genel Başkan Nurullah Efe'nin adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini açıkladı.

HKP Merkez Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Temmuz'da Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Efe'nin, partili avukatların girişimleri sonucunda serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, Nurullah Efe hakkında haftada dört gün imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

HKP, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"7 Temmuz günü Maltepe Cezaevi’ne Gönderilen Önderimiz Nurullah Efe, Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi

ABD Emperyalist Haydut Devletinin faşist, bunak, pedofil devlet başkanı Trump’ın uşaklarına emirler yağdırmak üzere Türkiye’ye geldiği gün Maltepe Cezaevi’ne gönderilen Önderimiz Nurullah Efe, Partili Avukatlarımızın yoğun girişimleri sonucu adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Hatırlanacağı gibi AKP’giller, ABD-AB Emperyalistlerinin kanlı katliam örgütü NATO’nun 36’ncı zirvesi için başta Laik Cumhuriyeti’mizin Başkenti Ankara olmak üzere tüm ülkemizi teröre boğmuş, aralarında Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Karargâhı olan Birinci Meclis önünde protesto eylemi yapan 19 Yoldaşımızın da bulunduğu yüzlerce vatanseveri gözaltına almışlardı. Bununla da yetinmeyen halk düşmanı AKP’giller, NATO zirvesinin başladığı ve ABD Emperyalist Haydut Devletinin sapık, bunak, pedofil devlet başkanı Trump’ın vatan topraklarına kanlı ayaklarını bastığı gün Önderimiz Nurullah Efe’yi Maltepe Cezaevi’ne göndermişti.

Gerçek Devrimci Nurullah Efe, an itibarıyla haftada 4 gün imza vermek şartıyla serbesttir. Bedence tükenişe uğrayıncaya dek mücadeleyi sürdürmeyi devrimci kavgaya ilk adımını attığı 1967’den bu yana temel şiarı haline getiren Önderimizi, AKP’giller’in bugüne kadarki hiçbir saldırısı yıldıramamıştır, bundan sonra da yıldıramayacaktır. Kısacası Gerçek Devrimci Nurullah Efe, ABD-AB Emperyalistlerine ve onların Türkiye’deki yerli hain işbirlikçilerine karşı mücadelesini kararlıca sürdürmektedir, görevinin başındadır!

Tıpkı kendisinin Maltepe Cezaevi’nden Halkımıza ve Yoldaşlarımıza gönderdiği mesajda dile getirdiği üzere;

Nasıl yüz yıl önceki öncülleri olan hain Vahidüddin’i, Damat Ferit’i, Filozof Rıza’yı, Dürrizade Abdullah’ı, Mustafa Sabri’yi ve Nemrut Mustafa Paşa Divanlarını ABD, İngiliz, Fransız, İtalyan Emperyalist Haydutları ve onların savaş filoları kurtaramadıysa; halk düşmanı AKP’giller’i de insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalistleri ve onların sapık, sarhoş generallerinin komutasındaki kanlı katliam örgütü NATO kurtaramayacaktır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!"