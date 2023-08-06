HKP'den Diyanet'in hutbesine suç duyurusu

Yayınlanma: 06.08.2023 - 14:41

Güncelleme: 06.08.2023 - 14:41

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen günlerde yayınladığı cuma hutbesinde, “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadeleri yer aldı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında “Anayasa’nın 2’nci, 4’üncü, 14’üncü, 24’üncü, 136’ncı ve 174’üncü maddelerine aykırılık”, “Anayasa’yı ihlal” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ali Erbaş hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“LAİKLİĞİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Ayça Okur, “Ülkemiz adım adım Ortaçağcı faşist din devletine götürülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma hutbesi açıkça dinin kamusal yaşama müdahalesidir. HKP olarak laikliği savunmaya devam edeceğiz” dedi.