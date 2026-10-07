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HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 HMGS sonuç sorgulama ekranı

HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 HMGS sonuç sorgulama ekranı

7.10.2026 10:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 HMGS sonuç sorgulama ekranı

2026 HMGS sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 27 Eylül’de gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın ardından gözler ÖSYM’nin sonuç takvimine çevrildi. Peki HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2026 HMGS sonuç sorgulama ekranı...
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları, sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor. 2026-HMGS/2, 27 Eylül 2026 tarihinde ÖSYM tarafından uygulandı. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 HMGS sonuç sorgulama ekranı

HMGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

HMGS sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin sonuçlar 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 HMGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

HMGS sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranına giriş yapmak isteyen adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

Sonuçlar açıklandığında adaylar sınav puanı ve sonuç bilgilerini aynı sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

HMGS NEDİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), hukuk mesleklerine girişte ilgili mevzuatta öngörülen şartlardan biri olarak uygulanan sınavlardan biridir. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

2026 yılında ikinci kez düzenlenen HMGS/2, 27 Eylül 2026 tarihinde uygulandı. Sınava giren adaylar şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları bekliyor.

İlgili Konular: #ösym #HMGS

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