Yunan polisi göçmenleri darp ederken görüntülendi: AKP ve Saray'dan art arda açıklama

21 Kasım 2021 Pazar, 15:35

Milli Savunma Bakanlığı, göçmenlerle ilgili farklı tarihlerde çekilen kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Yunanistan Sahil Güvenlik Güçleri'nin, düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları Türkiye kara sularına çekerek getirmesi yer aldı.

Paylaşılan görüntülerde, tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan güvenlik güçlerinin, göçmenlere sopa ile vurduğu ve botu batırmak için teşebbüslerde bulunduğu görüldü. Havaya ateş açan Yunanistan güçlerinin, botun çevresine de ateş ettiği görüntülere yansıdı.

Öte yandan, Türkiye tarafından koruma altına alındığı belirtilen göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darp edilenlerin de bulunduğu bilgisi verildi.

HOLLANDALI GAZETECİ, MİÇOTAKİS'LE TARTIŞMIŞTI

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız" demiş, bu sözler dünyanın gündemine oturmuştu.

Miçotakis'in Türkiye'yi suçladığı tartışmada Beugel, Yunanistan'ın mültecilere insanlık dışı muamele yaptığını öne sürmüştü.

"UTANÇ TABLOSUDUR"

Olayla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota müdahalesine, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur" sözleriyle tepki gösterdi.

Altun sosyal medya hesabından, Yunan polisinin, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA DUR DEMELİDİR"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV’lerde yayınlanıyor" diye belirtti.