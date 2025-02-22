Hozat’ta öğrencilerin barınma ve yaşam sorunu: 'Aç kalan öğrenciler var'

Yayınlanma: 22.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.02.2025 - 04:00

KYK yurdu bulunmayan ilçede, öğrenciler özel yurtlara yönlendirilirken yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, “Bizden aylık 3 bin 500 TL para alıyorlar ama yurt içinde yemek verilmiyor.

Aç kalan öğrenciler var, çünkü herkesin sürekli dışarıdan yemek söylemeye maddi gücü yok. Odalar küf içinde, ısınma yetersiz. Petekler çoğu zaman çalışmıyor ve bize ‘Su torbalarınızı ısıtıp yatakta kendinizi ısıtın’ deniliyor” diye konuştu.

Öğrenciler ayrıca, okulda kantin olmadığı için yemek almak için yakındaki askeriyenin kantinine gitmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

SINIFTA MONT

Öte yandan okulun da soğuk olduğunu ve montla derse girdiklerini belirten öğrenciler, barınma hakkının yanı sıra siyasi baskıya da maruz kaldıklarını söyledi.

