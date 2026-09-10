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HSK’den dikkat çeken atama kararı: 3 başsavcının görev yeri değişti

HSK’den dikkat çeken atama kararı: 3 başsavcının görev yeri değişti

10.09.2026 18:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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HSK’den dikkat çeken atama kararı: 3 başsavcının görev yeri değişti

 Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 10 Eylül 2026 tarihli kararıyla 5 hâkim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararla Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede Giresun’a, İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Onur Yılmaz ise Iğdır’a atandı.
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin yargı teşkilatında görev değişikliklerini içeren yeni kararnamesi yayımlandı.

HSK Birinci Dairesi, 10 Eylül 2026 tarihinde üye tam sayısıyla toplandı. Gündem dışı olarak ele alınan kararname teklifinde bazı adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının görev yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

1697 sayılı karar kapsamında toplam 5 hâkim ve savcının yeni görev yerleri belirlendi. Naklen atamalar oybirliğiyle karara bağlandı.

Kararnameyle Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Onur Yılmaz ise Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

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