HÜDA PAR'dan çerçeve yasaya ‘Hizbullah’ önerisi: Kapsamın genişletilmesini istemiş!

Çerçeve yasa teklifine son aşamada imza atan HÜDA PAR milletvekillerinin, düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik daha önce TBMM'ye ayrı bir kanun teklifi sunduğu ortaya çıktı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun aktardığına göre, HÜDA PAR milletvekilleri 3 Haziran'da TBMM Başkanlığı'na sundukları teklifte, fesih kararı almamış olsa bile uzun süredir terör eylemlerine katılmayan, şiddete başvurmayan veya örgütsel yapısını ve eylem kabiliyetini yitiren örgütlerin de yasa kapsamına alınmasını önerdi.

Teklifin gerekçesinde, fesih kararı alarak silah bırakan örgütlerin tasfiye sürecinin hukuki zemine oturtulmasının amaçlandığı belirtilirken, kapsamın genişletilmesiyle düzenlemenin "genel, eşitlikçi ve hakkaniyet esaslı" hale geleceği savunuldu.

Teklifte ayrıca, söz konusu örgütlerin bu kapsama girip girmeyeceğinin oluşturulması öngörülen "Gözlem ve Tespit Kurulu" tarafından belirlenmesi, kurulun raporu doğrultusunda ise Cumhurbaşkanı kararıyla örgütün münfesih ilan edilmesi önerildi.

3 Haziran’da TBMM Başkanlığı’na verilen teklifin gerekçesinde, şu ifadeler kullanıldı:

“Kanun teklifi ile; fesih kararı alıp silahsızlanan ve terör eylemlerini terk eden terör örgütü üyeleri hakkında bu kanunun amacını gerçekleştirmeye yönelik uygulanacak hükümler düzenlenmiştir. Ayrıca fesih kararı alıp silah bırakan terör örgütlerinin takip ve tespitini yapmak üzere "Gözlem ve Tespit Kurulu" kurulmuştur. Bu kurulun vereceği bilgi ve raporlar doğrultusunda konunun Milli Güvenlik Kurulunda ele alınması sonrasında Cumhurbaşkanı kararıyla örgütün feshinin ilan edileceği düzenlenmiştir. Böylece silah bırakan terör örgütlerinin tasfiye süreci gerçekçi ve denetlenebilir şekilde hukuki çerçeveye oturtulmuştur.

“FESİH KARARI ALMAMIŞ OLANLAR DA…”

Teklif edilen kanunda; fesih kararı almamış olsa bile uzun süredir terör eylemlerine ve şiddete başvurmamış veya üye sayısı ve örgütsel teşkilatlanması bakımından örgütsel vasfını ve eylem kabiliyetini yitirmiş terör örgütlerinin de bu kanun kapsamına alınmasını sağlayacak düzenlemeyle, amaçlanan toplumsal huzur ve barışın daha kapsamlı ve kalıcı olması hedeflenmiştir. Böylece yapılan düzenlemenin arızi bir duruma, belli bir kesime yönelik olduğu yönündeki itiraz ve şüpheler de izale edilmiş olacaktır. Toplumun tümüne yönelik genel, eşitlikçi ve hakkaniyeti esas alan bu düzenlemenin teklifin ve sürecin amacına hizmet edeceği açıktır. Ancak münfesih sayılan söz konusu terör örgütlerinin tespitinin de bu kanunla düzenlenen kurul tarafından yapılacağı ve Cumhurbaşkanı kararıyla münfesih örgütlerin ilan edileceği hüküm altına alınmıştır.”

YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Öte yandan Tahincioğlu’na konuşan TBMM kaynakları, çerçeve yasa teklifine imza atan Hüda Par’lı dört milletvekilinin, komisyon ve TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında bu teklifi yeniden gündeme getirebileceklerini söyledi. Hizbullah ve yöneticilerinin de kapsama girmesini amaçlayan geçici bir maddenin düzenlemeye eklenmesi yönünde temaslar olabileceği öne sürüldü.