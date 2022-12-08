HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çocuk istismarını savundu
Cihatçı Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, canlı yayında çocuk istismarını savundu. Tarikat liderinin istismarına uğrayan 6 yaşındaki çocuk Türkiye'nin gündemine oturmuşken, Yapıcıoğlu'ndan "Kime göre çocuk, neye göre çocuk" açıklaması geldi.
HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin açıklamalarda bulundu.
6 yaşındaki çocuğun istismarına onay veren açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir… Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir” diye konuştu.
YAPICIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: BAĞLAMINDAN KOPARILDI
Söz konusu açıklamalarının sosyal medyada yayılmasının ardından Yapıcıoğlu Twitter hesabından açıklama yaptı. Sözlerinin bağlamından koparıldığını ifade eden Yapıcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Dün akşam bir YouTube kanalında canlı yayında soyut olarak evlilik yaşı ile ilgili kurduğum cümleler bağlamından koparılarak son günlerde tartışılan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı savunmuşuz gibi çarpıtılmaktadır. Haysiyet cellatları ile hukuk önünde hasaplaşacağız.”
Dün akşam bir YouTube kanalında canlı yayında soyut olarak evlilik yaşı ile ilgili kurduğum cümleler bağlamından koparılarak son günlerde tartışılan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı savunmuşuz gibi çarpıtılmaktadır.— Zekeriya Yapıcıoğlu (@zyapicioglu) December 8, 2022
Haysiyet cellatları ile hukuk önünde hasaplaşacağız.
NE OLMUŞTU?
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.
Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.
10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ
H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.
27’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ
30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.
Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.
Haber Türkiye'nin gündemine oturdu ancak ilgili bakanlık ve yetkililer haberin ortaya çıkmasından günler sonra açıklamalarda bulundu.
İlgili Haberler
- Selahattin Demirtaş'tan cinsel istismar skandalı tepkisi: Öfkeden yerimde duramıyorum
- 3 büyük kulüpten çocuk istismarına karşı ortak tepki
- Diyanet'ten günler sonra Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarına ilişkin açıklama
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'tarikatta çocuk istismarı' tepkisi: Bunu yapan şerefsizdir!
-
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- İstismar edilen çocuğun abisinden skandal sözler
- AKP'li isim konuştu
- İYİ Parti'den AKP'ye geçen vekile tepki
- Otizmli çocuğu 4 gün boyunca istismar ettiler!
- Diyanet'ten günler sonra istismar açıklaması
- Demirtaş: Öfkeden yerimde duramıyorum
- Türkiye'de de forma giyen Jesic hayatını kaybetti!