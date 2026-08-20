HÜDA PAR'lıların karma eğitimi hedef alan sözlerine fezleke talebi

HÜDA PAR tarafından temmuz ayı içerisinde okullarda karma eğitimin kaldırılması için TBMM’ye “Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi” sunulmuş ve teklif Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonu’na sevk edilmişti. HÜDA PAR milletvekilleri, sundukları teklifte “okullarda eğitimin türüne, imkan ve ihtiyaçlara göre yalnızca kız ya da yalnızca erkek öğrencilere ayrılan sınıflar oluşturulabilmesini” istemişti. Laiklik Meclisi’nce konuya ilişkin HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri Faruk Dinç, Şehzade Demir ve Serkan Ramanlı hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

''ANAYASANIN AÇIKÇA YASAKLADIĞI BİR EYLEM''

Laiklik Meclisi Sözcüsü Umut Kuruç’un adına avukatlar Doğan Erkan ve Berkay Çelen tarafından sunulan dilekçede; söz konusu milletvekillerinin teklifleriyle anayasaya ve anayasal düzene, laiklik ilkesine ve Öğretim Birliği Yasası’na (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) aykırı davrandığı belirtilerek cezalandırılmaları istendi. Dilekçede; HÜDA PAR’lı Ramanlı’nın TBMM’de Öğretim Birliği Yasası’nca kapatılan medreselere yönelik; “Toplumun ilmi, kültürel ve ahlaki dinamiklerine yön veren köklü müesseseler” açıklamasına da yer verilerek; “Şüphelilerin medreselere resmi statü kazandırma ve karma eğitimi ortadan kaldırma yönündeki eylemleri, anayasanın 2. maddesinde yer alan Cumhuriyetin laiklik niteliğine ve 174. maddesi ile koruma altına alınan İnkılap Kanunlarına açık bir saldırı niteliğindedir. Ramanlı’nın, anayasal koruma altındaki Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu yok sayarak medreselere diploma denkliği ve kamu istihdamı talep etmesi, anayasanın açıkça yasakladığı bir eylemdir” denildi.

''LAİK EĞİTİMİN KORUNMASI ZORUNLULUKTUR''

Söz konusu yasa teklifiyle milletvekillerinin “eğitimde ayrımcılık” ve “devletin tarafsızlığı” ilkelerini ihlal ettiği belirtilen dilekçede; “Şüphelilerin, karma eğitimi bir ‘insan hakları ihlali’ olarak nitelendirerek eğitimi dini/geleneksel referanslarla ayrıştırmaya çalışması, anayasal düzenin temeli olan laiklik ilkesine aykırıdır. Laiklik, milli egemenlik, demokrasi, özgürlük ve bilime dayalı olan, siyasi, sosyal ve kültürel hayatın medeni düzenleyicisidir ve laik eğitimin korunması zorunluluktur” ifaeleri kullanıldı.

''HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI''

Bu kapsamda Laiklik Meclisi; yasa teklifinin yasama dokunulmazlığı kullanarak anayasal düzene karşı çıkan ve 100 yıllık yasaları lağvetmeyi hedefleyen bir metin olduğu, metnin hakkın kötüye kullanılmasının bir sonucu olduğu vurgulanarak; HÜDA PAR’lıların ilgililerin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla haklarında fezleke düzenlenerek TBMM’ye sunulmasını talep etti.