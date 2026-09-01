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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman? 2026 HMGS / 2 sınav yerleri belli oldu mu?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman? 2026 HMGS / 2 sınav yerleri belli oldu mu?

1.09.2026 10:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman? 2026 HMGS / 2 sınav yerleri belli oldu mu?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) girecek adaylar, sınav tarihinin yanı sıra sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını da araştırıyor. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman? 2026 HMGS / 2 sınav yerleri belli oldu mu?
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) katılacak adaylar, sınav tarihi ve sınav giriş yerlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 2026-HMGS/2 için geri sayım sürerken adaylar “HMGS ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman? 2026 HMGS / 2 sınav yerleri belli oldu mu?

2026-HMGS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı ve ÖSYM takvimine göre 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS oturumları aynı gün gerçekleştirilecek:

Sınav Tarihi: 27 Eylül 2026 Pazar

Sınav Saati: 10.15

Sınav Süresi: 155 dakika

Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 Ekim 2026

HMGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

HMGS sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin belgeler yayımlandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlanacak.

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