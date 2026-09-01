Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) katılacak adaylar, sınav tarihi ve sınav giriş yerlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 2026-HMGS/2 için geri sayım sürerken adaylar “HMGS ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman? 2026 HMGS / 2 sınav yerleri belli oldu mu?

2026-HMGS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı ve ÖSYM takvimine göre 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS oturumları aynı gün gerçekleştirilecek:

Sınav Tarihi: 27 Eylül 2026 Pazar

Sınav Saati: 10.15

Sınav Süresi: 155 dakika

Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 Ekim 2026

HMGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

HMGS sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin belgeler yayımlandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlanacak.