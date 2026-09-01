Hukukçu derneklerinden yeni adli yılda 'tutuklu avukatlar için özgürlük' çağrısı

Adalet için Hukukçular, Çağdaş Hukuçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, Hukukçu Dayanışması, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi ve Toplumsal Hukuk, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Sıhhiye Adliyesi önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Yoksulluk, güvencesizlik ve hukuki baskılar altında yeni bir adli yıla girildiğini belirten hukuk örgütleri, tutuklu avukatların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Meslek şartlarının zorlaştığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yoksulluk ve güvencesizliğin ortasında mesaisine devam eden genç işçi avukatlar başta olmak üzere meslektaşlarımız için hayat ve meslek şartlarının daha da zorlaştığı bir yılı geride bıraktık. İş yerinde mobbingin, haciz mahallinde şiddetin, hayatın her alanında yoksulluğun giderek arttığı şartlarda mesleğimizi icra etmenin her an daha da zorlaştığının bilinci ile yeni adli yılı karşılıyoruz. Mesleğin onuruna sahip çıkan ve bu zorluklar içinde savunma hakkına, adalet mücadelesine omuz veren tüm meslektaşlarımızı selamlıyoruz."

"YARGI SOPASIYLA HUKUK KATLİAMLARINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Adaletsizliğin devlet politikası olarak uygulandığı öne sürülen açıklamada, polis baskınlarının olağan sayıldığı, masumiyet karinesinin ve hukukun temel ilkelerinin ortadan kaldırıldığı günlerden geçildiğini vurgulandı.

Açıklamada, "Yargı sopasıyla yeni saldırıların her gün televizyon ekranlarından, yetkili ağızlardan ilan edildiği hukuk katliamlarına şahitlik ediyoruz. Okul sıralarında öğrendiğimiz her bir sözün artık nostaljik birer cümleden ibaret olduğunu acı içinde fark ediyoruz" denildi.

"MESLEKTAŞLARIMIZ NATO'YA KARŞI DURDUKLARI İÇİN TUTSAK EDİLMİŞ DURUMDALAR"

Ankara’da Temmuz ayındaki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen operasyonların hatırlatıldığı açıklamada, bu kapsamda tutuklu bulunan avukatların serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Çağdaş Hukukçular Derneği onursal başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD üyesi meslektaşlarımızın hukuksuzca cezalandırılması yetmiyor, tahliye hak etmelerine karşılık infazları yakılıyor. Adeta ikinci kez cezalandırma pratiği uygulanıyor. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Avukat Sezin Uçar, müvekkilleri ile kurduğu mesleki ilişkilerinin ve avukatlık faaliyetlerinin kriminalize edilmesi nedeniyle 15 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunuyor. 25 Nisan 2022'den bu yana özgürlüğünden yoksun bırakılan meslektaşımız Avukat Can Atalay ise Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarına rağmen hâlâ cezaevinde tutuluyor.

Avukat Mehmet Pehlivan da mesleki faaliyetleri nedeniyle bir yılı aşkın süredir özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Yetmiyor, NATO katillerinin ülkede toplantı yapacağı gerekçesiyle yine saldırıya uğruyoruz. Halen ÇHD İstanbul Şube başkanı Avukat Ezgi Önalan, ÇHD üyeleri Avukat Doğa İncesu ve Avukat Yunusemre Işık ile Avukat Berdan İdil Öksüz NATO’ya karşı durdukları için tutsak edilmiş durumdalar. Yeni adli yılı meslektaşlarımızın fiziki özgürlüklerinden yoksun karşılıyoruz."

"YÜZÜMÜZÜ SARAYLARDAN SOKAKLARA ÇEVİRECEĞİZ"

"Saldırı, baskı, yoksulluk ve güvencesizlik altında umutsuzluğu ve karamsarlığı asla kabul etmiyoruz. Faşizmin saldırıları ve baskıları artacak, yeni saldırılar, yeni hukuksuzluklar ile gündemimiz dolup taşacaktır. Bunun bilincinde olduğumuz kadar tek çarenin dayanışma ve mücadele olduğunun da bilincindeyiz. Adli yılı açarken adalet 'saraylarında' toplanarak atılacak nutuklar, hamaset dolu ve gerçeğin yanından bile geçmeyen sözlere kulaklarımız tıkalı olacaktır.

Yüzümüzü saraylardan sokaklara, mahkeme salonlarından meydanlara, yasa koyuculardan tutsak meslektaşlarımız ve müvekkillerimize çevireceğimiz bir adli yılı karşılıyor olacağız. Saldırılara karşı savunmanın onurunu, halkın adalet mücadelesini kendimize rehber alarak tüm meslektaşlarımızı saflarımıza, sarayların zulmüne karşı adalet mücadelesine davet ediyoruz. Tutsak meslektaşlarımız serbest bırakılsın. Savunma susmadı, susmayacak."