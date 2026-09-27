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Hukukçu Tolga Şirin'den dikkat çeken hatırlatma: 'AYM'nin erişim engeli kararlarını ihlal var'

Hukukçu Tolga Şirin'den dikkat çeken hatırlatma: 'AYM'nin erişim engeli kararlarını ihlal var'

27.09.2026 11:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hukukçu Tolga Şirin'den dikkat çeken hatırlatma: 'AYM'nin erişim engeli kararlarını ihlal var'

Erişim engeline yönelik AYM kararlarını hatırlatan avukat Tolga Şirin, "Anayasa Mahkemesi şimdiye değin internette erişim engeli konusunda farklı gerekçelerle 30 tane ihlal kararı verdi. Yine yeniden AYM'nin kararlarını dikkate alan yok" dedi. Şirin, kararların yer aldığı listeyi de paylaştı.
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Erişim engeli kararlarına yönelik tartışmalar sürerken, hukukçu Tolga Şirin'den dikkat çeken bir hatırlatma geldi.

"AYM 30 TANE İHLAL KARARI VERDİ"

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hangi erişim engeli kararına 'ihlal' hükmünü verdiğini işaret eden Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi şimdiye değin internette erişim engeli konusunda farklı gerekçelerle 30 tane ihlal kararı verdi. Yine yeniden AYM'nin kararlarını dikkate alan yok. 'AYM kararlarının icra edilmemesi' meselesine bir de buradan bakılmalı."

İlgili Konular: #Anayasa Mahkemesi #erişim engeli #AYM

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