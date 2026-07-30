Hukukun üstünlüğünde Osmanlı Devleti'nden gerideyiz: Prof. Dr. Tolga Şirin paylaştı

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, V-Dem Enstitüsü’nün hukukun üstünlüğü endeksine ilişkin Türkiye verilerini paylaştı.

Osmanlı’nın son döneminden günümüze uzanan grafiği değerlendiren Şirin, Türkiye’nin mevcut puanının tarihsel olarak dikkat çekici bir gerilemeye işaret ettiğini belirtti.

“CUMHURİYET TARİHİNDE BU DENLİ GERİYE DÜŞÜLMEDİ”

Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“V-Dem endeksine göre Türkiye ‘hukukun üstünlüğü’ konusunda III. Selim, II. Mahmut ve hatta II. Abdülhamit döneminin gerisinde. Cumhuriyet tarihinde bu denli geriye düşülmüş bir dönem yok.”

Paylaşılan grafikte, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü puanının Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren dalgalı bir seyir izlediği, özellikle son dönemde ise sert biçimde gerilediği görülüyor.

V-Dem endeksine göre Türkiye "hukukun üstünlüğü" konusunda III. Selim, II. Mahmut ve hatta II. Abdülhamit döneminin gerisinde.



Cumhuriyet tarihinde bu denli geriye düşülmüş bir dönem yok. pic.twitter.com/74RI1s9X5u — Tolga Şirin (@tolgashirin) July 29, 2026

V-DEM ENDEKSİ

V-Dem Enstitüsü, ülkelerdeki demokrasi, hukuk devleti ve temel hakların durumunu farklı göstergeler üzerinden inceleyen uluslararası bir araştırma kuruluşudur.

Endeks kapsamında yer alan hukukun üstünlüğü göstergesi; devletin ve yöneticilerin yasalara ne ölçüde bağlı kaldığını, mahkemelerin siyasi baskılardan bağımsız karar verip veremediğini ve yurttaşların haklarının kamu otoritesi karşısında ne kadar korunduğunu değerlendiriyor.

Ülkelere 0 ile 1 arasında puan veriliyor. Puanın 1’e yaklaşması, hukukun üstünlüğünün güçlendiğine işaret ederken; 0’a yaklaşması, yasaların öngörülebilir, tarafsız ve eşit biçimde uygulanmasına ilişkin sorunların arttığını gösteriyor.