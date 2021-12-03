Hükümet, ebe ve hemşireleri zam dışı bıraktıkları düzenleme getirdi
Hükümetin sağlık personelini ayrıştıran son zam düzenlemesi tepki çekti. Ebe ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu sağlık emekçileri zam dışı bırakıldıkları düzenlemeyi eleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada, Meclis’te görüşülen torba yasaya ek bir madde koyduklarını belirterek “Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız” dedi. Maddenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5 bin lira zam yapıldığı duyuruldu. Bunun ardından sağlık çalışanları sosyal medyada yeni düzenleme üzerine tartışmaya başladı. Başta ebe ve hemşire gibi hekim olmayan sağlıkçılar zam dışı kaldıkları için durumu eleştirirken hekimler de kabul edilen düzenlemeyle nasıl bir zam aldıklarını anlayamadı.
Düzenlemeye ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, kabul edilen maddeler arasında “doktorlara doğrudan 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapan bir madde olmadığını” belirtti.
Zammın anlaşılabilmesi için bir sonraki maaş döneminin beklenmesi gerektiğini söyleyen Uğur şunları kaydetti: “Hekim dışı sağlık çalışanlarını yok sayarak yapılan bu düzenleme vicdanları yaralamıştır. Diğer sağlık personelini ayrıştırmak çalışma barışına zarar verir. Sağlık hizmeti bir bütündür ve ekip işidir. Hekim ve diğer sağlık personeli olarak bir ayrıştırmaya gitmek çalışma barışına da zarar vermekte, hekim dışı personelin kendisini değersiz algılanmasına yol açmaktadır. Zam müjdesi bir algı. Kamuoyunda sağlıkçıların yüksek maaş aldıkları yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Her geçen gün net bir şekilde yükselen enflasyona karşın; ay sonunda ne kadar maaş alacağını bilmediği bir ek ödeme sisteminde hizmet üreten sağlık çalışanları, geçinememekte, yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Sağlık emekçilerinin beklediği müjde ek ödeme değil tek ödemedir.”
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Ahmet Hakan'dan Arınç'a yanıt: Kaset faresi dostların...
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Mansur Yavaş'tan ikinci açıklama
- Benzine bir zam daha
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Bir zam da sigaraya