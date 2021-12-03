Hükümet, ebe ve hemşireleri zam dışı bıraktıkları düzenleme getirdi

03 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada, Meclis’te görüşülen torba yasaya ek bir madde koyduklarını belirterek “Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız” dedi. Maddenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5 bin lira zam yapıldığı duyuruldu. Bunun ardından sağlık çalışanları sosyal medyada yeni düzenleme üzerine tartışmaya başladı. Başta ebe ve hemşire gibi hekim olmayan sağlıkçılar zam dışı kaldıkları için durumu eleştirirken hekimler de kabul edilen düzenlemeyle nasıl bir zam aldıklarını anlayamadı.

Düzenlemeye ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, kabul edilen maddeler arasında “doktorlara doğrudan 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapan bir madde olmadığını” belirtti.

Zammın anlaşılabilmesi için bir sonraki maaş döneminin beklenmesi gerektiğini söyleyen Uğur şunları kaydetti: “Hekim dışı sağlık çalışanlarını yok sayarak yapılan bu düzenleme vicdanları yaralamıştır. Diğer sağlık personelini ayrıştırmak çalışma barışına zarar verir. Sağlık hizmeti bir bütündür ve ekip işidir. Hekim ve diğer sağlık personeli olarak bir ayrıştırmaya gitmek çalışma barışına da zarar vermekte, hekim dışı personelin kendisini değersiz algılanmasına yol açmaktadır. Zam müjdesi bir algı. Kamuoyunda sağlıkçıların yüksek maaş aldıkları yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Her geçen gün net bir şekilde yükselen enflasyona karşın; ay sonunda ne kadar maaş alacağını bilmediği bir ek ödeme sisteminde hizmet üreten sağlık çalışanları, geçinememekte, yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Sağlık emekçilerinin beklediği müjde ek ödeme değil tek ödemedir.”