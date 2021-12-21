Hulusi Akar, Rusya ve Ukranya'ya ‘sükûnet’ çağrısında bulundu

21 Aralık 2021 Salı, 04:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile Ukrayna arasında arasındaki gerilime ilişkin “Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükûnetin, barışın, istikrarın hâkim olması. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar her türlüyü katkıyı sağladığımız gibi bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Akar başkanlığında dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve birlik komutanlarının katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı. Akar, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, “Teröristlerde çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bununla alakalı bir sürü iz var. Bu çöküşün devamı için baskımızı, operasyonlarımızı, takibimizi sürdüreceğiz” dedi.

"KERKÜK’Ü TAKİP EDİYORUZ"

Terörle mücadelenin sınırötesi operasyonlarla da devam ettiğini kaydeden Akar, “Bunu yaparken de hem Erbil ile hem Bağdat ilişkilerimizi hakka, hukuka saygılı, yapıcı şekilde gerçekleştiriyoruz. Olumlu gelişmelerin olması için gayret gösteriyoruz. Birlikte hedefe varmamız lazım. Hem Iraklı kardeşlerimiz hem de bizim için güvenliğin sağlanmasının yolu bu” diye konuştu. “Kerkük’teki Türkmenlerin hakkının, hukukunun korunması bizim için çok önemli. Oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dönemde Karadeniz’in kuzeyinde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akar, “Karadeniz’de sükûnetin hâkim olmasına gayret gösteriyoruz. Tarafların uluslararası hukuka uygun şekilde, bugüne kadar yapılan, üzerinde mutabık kaldığımız anlaşmalar, kurallar çerçevesinde herhangi bir şekilde gerginliğe meydan vermeden, olayların tırmanmasına sebebiyet vermeden oradaki faaliyetlerin sürmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili tüm muhataplarımıza bu görüşlerimizi iletiyorum” dedi.