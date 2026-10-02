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Hülya Terzioğlu kimdir? Hülya Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Hülya Terzioğlu kimdir? Hülya Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

2.10.2026 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hülya Terzioğlu kimdir? Hülya Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizine ilişkin iddiaların ardından parti görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını duyurdu. Peki, Hülya Terzioğlu kimdir? Hülya Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

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Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atandı. Peki, Hülya Terzioğlu kimdir? Hülya Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

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HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?

Hülya Terzioğlu, 1970 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğdu.

Eğitim Hayatı

Hülya Terzioğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm Bilim Dalı’nda 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.

Akademik Ve Mesleki Hayatı

İstanbul’da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yapan Hülya Terzioğlu, 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevine başladı.

KADEM Görevi

Hülya Terzioğlu, Kadın Ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Kurucu Temsilciliği de yaptı.

Özel Hayatı

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu bir çocuk annesidir.

İlgili Konular: #Atama #Fatma Betül Sayan Kaya

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