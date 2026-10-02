Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atandı. Peki, Hülya Terzioğlu kimdir? Hülya Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?
Hülya Terzioğlu, 1970 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğdu.
Eğitim Hayatı
Hülya Terzioğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm Bilim Dalı’nda 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.
Akademik Ve Mesleki Hayatı
İstanbul’da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yapan Hülya Terzioğlu, 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevine başladı.
KADEM Görevi
Hülya Terzioğlu, Kadın Ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Kurucu Temsilciliği de yaptı.
Özel Hayatı
Prof. Dr. Hülya Terzioğlu bir çocuk annesidir.