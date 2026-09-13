Hür Tarım Orman Sen’den Tarım ve Orman Bakanlığı’na ‘statü’ tepkisi: ‘Bakanlığın, personeline sahip çıkmaması kabul edilemez’

Hürriyetçi Tarım Orman Sendikası, (Hür Tarım Orman Sen) Tarım ve Orman Bakanlığı'nı veteriner hekimlerin statüsüne sahip çıkmamakla suçladı. Bakanlığa, Devlet Memurları Kanunununda veteriner hekimlerin “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” içerisinde yer aldığını anımsatan sendika, veteriner hekimlerin ‘üvey evlat’ muamelesi gördüğünü ifade etti. Sendika öte yandan Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası otoritelerin de veteriner hekimliği ‘ISCO-08’ koduyla “Sağlık Alanındaki Profesyonel Meslek Mensubu” olarak tanıdığına dikkat çekti.

‘SAHİP ÇIKMAMASI KABUL EDİLEMEZ’

Hürriyetçi Tarım Orman Sen Başkanı Muzaffer Genç veteriner hekimlerin statü sorununa ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. İnsan, hayvan ve çevre sağlığının bir bütün olduğunun altını çizen Genç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kendi personelinin statüsüne sahip çıkmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Genç, Sağlık Bakanlığı personelinin yararlandığı birçok özlük hakkından veteriner hekimlerin muaf tutulmasına da tepki gösterdi.

‘HUKUK DEVLETİ İLKESİYLE BAĞDAŞMIYOR’

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın anayasanın “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesini ihlal ettiğini savunan Genç, idarenin tüm işlemlerinde eşitlik ve hakkaniyet ilkesine uymak zorunda olduğunu söyledi. Genç, saha şartlarında zoonoz hastalıklarla, ağır çalışma koşullarıyla ve hayati risklerle yüz yüze gelen çalışanların emeğinin yok sayılmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı ifade etti.

‘SOMUT YANIT BEKLİYORUZ’

İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan derhal açık, gerekçeli ve somut bir yanıt beklediklerini açıklayan Genç; taleplerin karşılanmaması, uygulamanın düzeltilmemesi veya yasal süre içerisinde başvuruya yanıt verilmemesi durumunda, mağdur edilen binlerce veteriner hekim adına konunun anında idari yargıya taşınacağını kaydetti.

DAVA AÇILMIŞTI

Hür Tarım Orman Sen veteriner hekimlerin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması talebiyle de Tarım ve Orman Bakanlığı’na 31 Ağustos’ta dava açmıştı.