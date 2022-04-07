Hurdacı gibi 'kamyonetle' dolaşıp uyuşturucu sattılar: 46 bin hapla yakalandılar
Bursa’da, polisin düzenlediği operasyonda kamyonetin kasasında 46 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin hurdacı gibi kent merkezinde kamyonetle dolaşıp uyuşturucu sattığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B. ile M.E.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kamyonetle hurdacı gibi kent merkezinde dolaşıp, uyuşturucu sattığını belirledi.
HAPLARI 'GALYA' BULDU
Polis, iki şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında narkotik köpeği Galya ile arama yapıldı.
Galya, kamyonetin kasasında bulunan tüpe tepki verdi. Yapılan detaylı incelemede tüpün içine gizlenmiş 46 bin ‘captagon’ uyuşturucu hap ele geçirildi, A.B. ve M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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