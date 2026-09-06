'Hürrem’in kapısı çalıyor, açma!' diyerek uyardılar: 64 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, canlı yayında yakalandı

İstanbul’un Esenler ilçesinde hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülüstan Kurt (33), sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 31 Temmuz Cuma günü Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi.

Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Kurt’un çeşitli mahkemeler tarafından verilen ve kesinleşen toplam 64 yıl 6 aylık hapis cezası nedeniyle arandığını belirledi.

CANLI YAYINDA “AÇMA HÜRREM” UYARISI

Polis ekipleri, Gülüstan Kurt’un bulunduğu evi tespit ederek takibe aldı. Kurt’un sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada ekipler eve operasyon düzenledi.

Kapının çalması üzerine “Kim o?” diye seslenen Kurt’a, canlı yayına katılanlardan biri, “Hürrem’in kapısı çalıyor; açma Hürrem” diyerek seslendi.

Kurt’un kapı dürbününden dışarı baktığı sırada yaşadığı şaşkınlık da canlı yayına yansıdı.

POLİS BASKINI CANLI YAYINA YANSIDI

Kurt’un kapıyı açmasının ardından polis ekipleri eve girdi. Kurt’un yakalandığı anlar devam eden canlı yayında görüntülendi.

Bu sırada yayındaki bir başka kişi ise “Gitti Hürrem. Yediler Hürrem’in başını. Aldılar onu” ifadelerini kullandı.

Operasyon sırasında yere düşen telefonunu alan Kurt, canlı yayını kapattı. Ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

215 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Polis sorgusunda Gülüstan Kurt’un çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Kurt’un İstanbul, Bursa ve İzmir’deki mahkemelerce “elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık”, “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık”, “kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma” suçlarından arandığı bildirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülüstan Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.