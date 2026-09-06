Hürriyet Sağlık Sen Başkanı Çakmak ‘sağlıkta geçici görevlendirme’ iptalini değerlendirdi: ‘Görev dağılımında adalet ve liyakat sağlanmalı’

Sağlık Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazının ardından ‘geçici görevlendirmelerin sonlandırılması süreci’ geçen ay başlamıştı. Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak söz konusu sürece ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Bazı siyasetçilerin, kamudaki bir takım bürokratların ve ‘yandaş’ sendikaların engellemelerine karşın Sağlık Bakanlığı’nın geçici görevlendirmelerdeki iptalini doğru bulduğunu söyleyen Çakmak eksik noktaların olduğuna da dikkat çekti. Yıllardır süren geçici görevlendirmelerin, zaman içerisinde amacından uzaklaştığını; kimi yerde sendikal ayrıcalığın, siyasi referansın ve idari kayırmacılığın bir aracı haline geldiğini ifade eden Çakmak, “İstisna olması gereken geçici görevlendirmenin yıllarca sürdürülmesi, artık ‘geçici’ değil, sistemsel bir probleme dönüşmüştür” dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN GERİ DÖNENİN NEREDE ÇALIŞTIRILACAĞI’

Sağlık Bakanlığının bu görevlendirmeleri sonlandırma adımını doğru bulduklarını kaydeden Çakmak, uygulamanın hakkaniyetli tamamlanması gerektiğini vurguladı. Yıllardır bulunduğu kurumda hizmetin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş, gerçek ve belgelenebilir ihtiyaç nedeniyle çalışan sınırlı sayıdaki personelin durumunun; Personel Dağılım Cetveli (PDC), hizmet puanı, liyakat, mesleki yeterlilik ve hizmet ihtiyacı esas alınarak ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Çakmak asıl önemli konunun ise ‘geri dönen personelin nerede çalıştırılacağı’ konusu olduğuna işaret etti.

‘SORUNU ÇÖZMEK DEĞİL, YALNIZCA YERİNİ DEĞİŞTİRMEKTİR’

Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü: “Hemşire hemşirelik, ebe ebelik, tıbbi sekreter tıbbi sekreterlik, laboratuvar ve radyoloji çalışanı kendi mesleğinin görev tanımı içerisinde çalıştırılmalıdır. Bir personeli geçici görevden geri getirip yeniden masa başında, asli görevi dışında çalıştırmak; sorunu çözmek değil, yalnızca yerini değiştirmektir. Hastanelerde personel eksikliği nedeniyle ağır nöbet yükünün altında çalışan, ailesinden ve çocuğundan fedakârlık ederek birkaç kişinin işini yapmak zorunda kalan binlerce sağlık çalışanımız bulunmaktadır. Geri dönen personelin doğru planlamayla sahaya kazandırılması; nöbet yükünü azaltacak, çalışma barışını güçlendirecek ve sağlık hizmetinin verimliliğini artıracaktır.”

‘YÜK AZALSIN, HİZMETİN GÜCÜ ARTSIN’

Taleplerini de sıralayan Çakmak, “Torpile değil liyakate, ayrıcalığa değil ihtiyaca, sendikal veya siyasi referansa değil mevzuata dayalı personel yönetimi istiyoruz. Hürriyet Sağlık-Sen olarak Sağlık Bakanlığı’nın attığı bu adımı destekliyoruz. Eksiklerinin giderilerek doğru bir personel planlamasıyla tamamlanması için de sahadan gelen tecrübemiz, tespitlerimiz ve çözüm önerilerimizle katkı sunmaya hazırız. Geçici görevlendirmeler sonlandırılırken asıl hedef yalnızca personeli geri göndermek değil; sağlıkta yıllardır bozulan görev ve personel dağılımını yeniden adalet, liyakat ve hizmet ihtiyacı temelinde kurmak olmalıdır. Herkes kadrosunun olduğu yerde, mesleğinin gerektirdiği işi yapsın. Sağlık çalışanının yükü azalsın, sağlık hizmetinin gücü artsın” ifadelerini kullandı.