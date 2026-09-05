Hürriyet Sağlık Sen Başkanı Çakmak'tan sağlıkta geçici görevlendirmelerin iptaline ilişkin açıklama: 'Planlamalar kısa sürede yapılmalı'

Sağlık Bakanlığı geçici görevlendirmelerin iptal sürecini geçen ay başlatmıştı. Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak söz konusu sürece ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Bazı siyasetçilerin, kamudaki bir takım bürokratların ve ‘yandaş’ sendikaların engellemelerine karşın Sağlık Bakanlığı'nın geçici görevlendirmelerdeki iptalini doğru bulduğunu söyleyen Çakmak eksik noktaların da olduğuna dikkat çekti.

Çakmak, "Burada yıllardır görevlendirmeler yapılırken; bu alanlar hiç kadro atamalarıyla dolmadığı için, stratejik işler yapan arkadaşlarımızın görevlerini yapacak eleman bulmakta yetersiz kalındı. Bu planlamaların da kısa sürede yapılması lazım" dedi.