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Hürriyet Sağlık Sen Başkanı Çakmak'tan sağlıkta geçici görevlendirmelerin iptaline ilişkin açıklama: 'Planlamalar kısa sürede yapılmalı'

Hürriyet Sağlık Sen Başkanı Çakmak'tan sağlıkta geçici görevlendirmelerin iptaline ilişkin açıklama: 'Planlamalar kısa sürede yapılmalı'

5.09.2026 15:01:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
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Hürriyet Sağlık Sen Başkanı Çakmak'tan sağlıkta geçici görevlendirmelerin iptaline ilişkin açıklama: 'Planlamalar kısa sürede yapılmalı'

Sağlıkta geçici görevlendirmelerin iptaline ilişkin konuşan Hürriyet Sağlık Sen Başkanı Erdoğan Çakmak, "Burada yıllardır görevlendirmeler yapılırken; bu alanlar hiç kadro atamalarıyla dolmadığı için, stratejik işler yapan arkadaşlarımızın görevlerini yapacak eleman bulmakta yetersiz kalındı. Bu planlamaların da kısa sürede yapılması lazım" dedi.
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Sağlık Bakanlığı geçici görevlendirmelerin iptal sürecini geçen ay başlatmıştı. Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak söz konusu sürece ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Bazı siyasetçilerin, kamudaki bir takım bürokratların ve ‘yandaş’ sendikaların engellemelerine karşın Sağlık Bakanlığı'nın geçici görevlendirmelerdeki iptalini doğru bulduğunu söyleyen Çakmak eksik noktaların da olduğuna dikkat çekti.

Çakmak, "Burada yıllardır görevlendirmeler yapılırken; bu alanlar hiç kadro atamalarıyla dolmadığı için, stratejik işler yapan arkadaşlarımızın görevlerini yapacak eleman bulmakta yetersiz kalındı. Bu planlamaların da kısa sürede yapılması lazım" dedi.

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İlgili Konular: #sendika #Görev #sağlık sistemi

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