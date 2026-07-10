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Hüseyin Can Güner'den sert tepki: 'NATO Zirvesi esnasında tatil yaptı' iddiası

Hüseyin Can Güner'den sert tepki: 'NATO Zirvesi esnasında tatil yaptı' iddiası

10.07.2026 09:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hüseyin Can Güner'den sert tepki: 'NATO Zirvesi esnasında tatil yaptı' iddiası

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, NATO Zirvesi sürecinde nerede olduğu ve zirveye neden katılmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Akıl ve iyiniyet sınırlarını zorlayan bu iddiaları, milletimizin vicdanına havale ediyorum" açıklamasını yaptı.
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İktidara yakınlığı ile bilinen medya tarafından, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi esnasında yurt dışında tatilde olduğu iddia edildi.

Güner iddialara yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında nerede olduğu, zirveye neden katılmadığı ve tatile gidip gitmediği yönünde tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

"BU İDDİALARI MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

Güner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Niyetleri apaçık belli olan bir grup tarafından günlerdir NATO zirvesinde nerede olduğum, zirveye neden katılmadığım, hatta tatile gidip gitmediğim tartışılıyor. Akıl ve iyiniyet sınırlarını zorlayan bu iddiaları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bugüne kadar yurt içi/yurt dışı tüm seyahatlerimi kendi bütçemle gerçekleştirdim. Tüm seyahatlerden önce resmi kurumlarımızı bilgilendirip izin yazımı yazarak vekalet bıraktım. Nerede olduğumu ve nerede istenirse orada olacağımı Devletimizin bütün kurumları bilir.

NATO zirvesine kimlerin katılacağı veya görev alacağı ise yine Devletimizin ilgili kurumları tarafından belirlenmektedir. Çağrılmadığım/görevlendirilmediğim böylesi bir organizasyonda yer almam elbette mümkün değildir. Çankaya Belediyesi sadece NATO gibi uluslararası etkinlikler kapsamında değil, yılın her günü 24 saat görev başındadır.

Konuk ettiğimiz tüm misafirlerimizi Çankaya’dan ve ülkemizden sorunsuz uğurlamaktan mutluluk duyuyor, Çankayalılara hizmet etmenin ise en büyük gurur olduğunu belirtirken, tek gündemimizin milletimize hizmet olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

İlgili Konular: #NATO #çankaya #Hüseyin Can Güner

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