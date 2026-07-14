Hüseyin Can Güner: Karar ne olursa olsun mücadelemden vazgeçmeyeceğim

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bugüne kadar sizlerin desteğiyle siyaset yaptım; hukukun üstünlüğünden ayrılmadan sizler için çalıştım" diyen Güner, "Bugün verilecek karar ne olursa olsun, inancımdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Güner, "Karanlık hiçbir zaman kazanamayacak. Gün doğacak, güneş doğacak, aydınlık kazanacak" dedi.

Sevgili komşularım,



Bugüne kadar sizlerin desteğiyle siyaset yaptım; hukukun üstünlüğünden ayrılmadan sizler için çalıştım.



Bugün verilecek karar ne olursa olsun, inancımdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim.



Karanlık hiçbir zaman kazanamayacak. Gün doğacak, güneş doğacak,… pic.twitter.com/xYlFSFUyLW — Hüseyin Can Güner (@hcanguner) July 14, 2026

NE OLMUŞTU?

İktidarın CHP belediyelerine yönelik operasyonları kapsamında; 11 Temmuz’da 1989’dan beri CHP’nin yönetiminde olan Ankara’nın en büyük ilçe belediyesi Çankaya Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.

Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner, belediye başkan yardımcısı Mesut Akıncı, Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım da bulunduğu 36 kişi hakkında “suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verilmişti.