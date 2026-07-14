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Hüseyin Can Güner: Karar ne olursa olsun mücadelemden vazgeçmeyeceğim

Hüseyin Can Güner: Karar ne olursa olsun mücadelemden vazgeçmeyeceğim

14.07.2026 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hüseyin Can Güner: Karar ne olursa olsun mücadelemden vazgeçmeyeceğim

Gözaltındaki Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün verilecek karar ne olursa olsun, inancımdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bugüne kadar sizlerin desteğiyle siyaset yaptım; hukukun üstünlüğünden ayrılmadan sizler için çalıştım" diyen Güner, "Bugün verilecek karar ne olursa olsun, inancımdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Güner, "Karanlık hiçbir zaman kazanamayacak. Gün doğacak, güneş doğacak, aydınlık kazanacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

İktidarın CHP belediyelerine yönelik operasyonları kapsamında; 11 Temmuz’da 1989’dan beri CHP’nin yönetiminde olan Ankara’nın en büyük ilçe belediyesi Çankaya Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.

Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner, belediye başkan yardımcısı Mesut Akıncı, Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım da bulunduğu 36 kişi hakkında “suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verilmişti. 

İlgili Konular: #çankaya #Hüseyin Can Güner

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