AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Hüseyin Çelik hakkında "FETÖ postacısı" dedi. Bu gelişmenin ardından Hüseyin Çelik sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Çelik kimdir? Hüseyin Çelik hangi partiden? Hüseyin Çelik kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN ÇELİK KİMDİR?

Hüseyin Çelik, 1959 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesine asistan olarak girdi. 1987 yılında İstanbul Üniversitesinin kadrosuna geçti.

988-1991 yılları arasında Jön Türkler üzerine doktorası ile ilgili araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu. Aynı zamanda Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies'de Turkish Politics bölümü yüksek lisans programına devam etti.

1991'de Türkiye'de ilk siyasal hareket olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya ve Fransa'da bulunan Çelik, Ali Suavi ve Dönemi konulu doktorasını tamamladı. 1992'de Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yardımcı doçent, 1997 yılında ise doçent oldu. Son olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptı.

HÜSEYİN ÇELİK'İN SİYASİ HAYATI

Çelik, 18 Nisan 1999 Milletvekili Genel Seçimi'nde DYP'den Van Milletvekili seçildi. 3 Temmuz 2001'de DYP'den istifa ederek AKP'nin kurucuları arasında yer aldı. Milletvekili seçildiği ilk yıl TBMM Başkanlık Divanı Üyeliğine seçildi. TBMM'de AKP Grubu oluştuktan sonra Grup Başkan Vekili oldu.

3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimi'nde yeniden Van Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 58. Cumhuriyet Hükûmetinde Kültür Bakanı olarak görev aldı. 59 ve 60. AKP Hükûmetlerinde ise Millî Eğitim Bakanı olarak yer almıştır.