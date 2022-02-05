Husumetliler arasında silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 07:47

Olay, 02.00’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatsız olarak işletilen kahvehanede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kahvehanede 1 kişinin göğsünden, 2 kişinin de bacağından yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin isminin Mehmet Y. olduğu öğrenildi.

3 GÖZALTI

Kahvehane çevresinde inceleme yapan polis, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi takip sonucu kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.