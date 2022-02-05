Husumetliler arasında silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
Adana’da ruhsatsız kahvehanede husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 2 tabanca ele geçirildi.
Olay, 02.00’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatsız olarak işletilen kahvehanede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, kahvehanede 1 kişinin göğsünden, 2 kişinin de bacağından yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin isminin Mehmet Y. olduğu öğrenildi.
3 GÖZALTI
Kahvehane çevresinde inceleme yapan polis, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi takip sonucu kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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