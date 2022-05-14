Husumetliler arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1’i ağır, 5 yaralı
Konya’da alacak verecek meselesinden husumetli kişiler arasındaki silahlı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Ahmet G. aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Kemal Y. (37), Hasan E. (42), Taha B. ve Abdullah Y’nin olduğu iş yerine gitti. Ahmet G. ile iş üzerindekiler arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışma sonrası Ahmet G. yanında bulunan tabanca ile Kemal Y, Hasan E., Taha B. ve Abdullah Y’ye ateş ederken, iş yerinde bulunanlar da Ahmet G’ye tabanca ile ateş ederek karşılık verdi.
Olayda iş yerindeki 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden, Ahmet G. de başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Başından yaralanan Abdullah G’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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