Husumetlilerine ateş açtı, başkasını yaraladı!

Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde dün saat 23.00 sıralarında Y.C., iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin çay bahçesinde oturduğunu öğrendi.
TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Adrese gelen Y.C., belinden çıkardığı tabancayla gruba doğru ateş açtı. Saldırı sırasında şüphelinin hedefindeki kişiler kaçarken, tabancadan seken kurşunlar çay bahçesindeki müşterilerden birisi olan S.K’ye isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından 2 kurşunla vurularak yaralanan S.K., ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından Y.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.