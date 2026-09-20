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Husumetlilerine ateş açtı, başkasını yaraladı!

Husumetlilerine ateş açtı, başkasını yaraladı!

20.09.2026 07:51:00
Güncellenme:
DHA
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Husumetlilerine ateş açtı, başkasını yaraladı!

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir çay bahçesinde oturan husumetlilerine tabancayla ateş açan Y.C.'nin (18), başka masada oturan ve olayla ilgisi olmayan S.K.’yi yaraladı. Olayın ardından kaçan Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde dün saat 23.00 sıralarında Y.C., iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin çay bahçesinde oturduğunu öğrendi.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Adrese gelen Y.C., belinden çıkardığı tabancayla gruba doğru ateş açtı. Saldırı sırasında şüphelinin hedefindeki kişiler kaçarken, tabancadan seken kurşunlar çay bahçesindeki müşterilerden birisi olan S.K’ye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından 2 kurşunla vurularak yaralanan S.K., ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Y.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. 

İlgili Konular: #silahlı saldırı #Manisa