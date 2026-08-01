"Huzur İstanbul" operasyonu: 726 kişi yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 saatlerinde 195 noktada 1130 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 saatlerinde 1015 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 317 bin 188 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 351 şüphelinin de bulunduğu toplam 726 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, 24 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 141 fişek, 797 gram uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 765 lira, 105 avro ve 5 dolar ele geçirildi.

Ekiplerce 507 umuma açık iş yeri denetlendi.

Trafik denetimlerinde ise 41 bin 856 araç ile 2 bin 8 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 520 araç ve motosiklet ile 39 sürücüye işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, sürücülere 2 milyon 244 bin 551 lira idari para cezası uygulandı.