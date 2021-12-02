İAOSB, yarına bugünden hazırlanıyor

İAOSB, yarına bugünden hazırlanıyor
Uğurtaş: 8 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan İAOSB’de, 22 farklı sektöre yönelik üretim gerçekleştiriliyor
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), hayata geçirdiği projeleri ile sanayinin gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. 7 milyon metrekare alan üzerine kurulu bölgede faaliyet gösteren 650 fabrika, 50 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık 8 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan İAOSB’de, 22 farklı sektöre yönelik üretim gerçekleştiriliyor.
İAOSB Yönetim Kurulu olarak planlamalarında bugünü olduğu kadar geleceği de düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, “İklim değişimlerine hazır bir altyapı için sürekli gelişim gayreti içerisindeyiz. Bölgemizde yapım süreci başlayan tramvay çalışmalarının tamamlanmasının ardından İAOSB’nin toplu ulaşım kanallarına bir yenisi daha eklenecek. Bölgemizin lojistik olanaklarının daha verimli kullanılması konusunda yerel ve merkezi otoriteler ile iletişim halindeyiz. Bu kapsamda yüksek çevre bilinci ile “Yeşil OSB” olma vizyonumuz doğrultusunda atacağımız adımları ve yatırımlarımızı planlıyoruz. İleri Arıtma Projesi ile Atık Su Arıtma Tesisimizden çıkan atık suyun yüzde 70’ini yeniden geri kazanmayı hedeflerken, Sıfır Atık Projesi gibi çevreci çalışmalara daha fazla dikkat ve kaynak ayırmaya çalışıyoruz” dedi.
Uğurtaş, “Böylesi bir ortamda, OSB Yönetimleri olarak sanayicilerimizin güncel bilgilere ulaşmasını sağlarken, doğru stratejiler oluşturmalarına da rehberlik etmeliyiz. Bir yandan ‘AB Yeşil Mutabakat Kararları’ doğrultusunda gerekli çalışmalara hazırlanırken, diğer yandan sanayicilerimizin bu konudaki farkındalıklarını artırarak, ihtiyaç duyacakları gelişim atağına bir an önce başlamalarına imkan sağlayacak eğitim ve planlamalarımızı sürdürüyoruz” ifadesinde bulundu. Sanayide ivmelenmenin sürdürülebilir olması konusunda nitelikli işgücünün önemine de dikkat çeken Uğurtaş, “Ekonomi sanayi, sanayi eğitim ile ilerler. Bu bilinçten hareketle 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açtığımız Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, bugün gerek uzman eğitim kadrosu gerekse fiziksel olanakları ile tüm Türkiye’de örnek gösteriliyor. Hedefimiz, mesleki ve teknik eğitim alanında Türkiye’ye örnek olma misyonumuzu sürdürmektir” diye konuştu.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- 'Siz izin vermeden söyler miyim?'
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Kapalıçarşı'da esnaf intiharı
- Merkez'den döviz kuruna müdahale
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti
- Asgari ücretteki en büyük beklentiyi açıkladı
- 'Damat'a yakın isim! İşte yeni bakan
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Ek gösterge zammı kabul edildi
- MHP'den Yavaş'a bir tehdit daha