İAOSB, yarına bugünden hazırlanıyor

02 Aralık 2021 Perşembe, 10:54

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), hayata geçirdiği projeleri ile sanayinin gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. 7 milyon metrekare alan üzerine kurulu bölgede faaliyet gösteren 650 fabrika, 50 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık 8 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan İAOSB’de, 22 farklı sektöre yönelik üretim gerçekleştiriliyor.

İAOSB Yönetim Kurulu olarak planlamalarında bugünü olduğu kadar geleceği de düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, “İklim değişimlerine hazır bir altyapı için sürekli gelişim gayreti içerisindeyiz. Bölgemizde yapım süreci başlayan tramvay çalışmalarının tamamlanmasının ardından İAOSB’nin toplu ulaşım kanallarına bir yenisi daha eklenecek. Bölgemizin lojistik olanaklarının daha verimli kullanılması konusunda yerel ve merkezi otoriteler ile iletişim halindeyiz. Bu kapsamda yüksek çevre bilinci ile “Yeşil OSB” olma vizyonumuz doğrultusunda atacağımız adımları ve yatırımlarımızı planlıyoruz. İleri Arıtma Projesi ile Atık Su Arıtma Tesisimizden çıkan atık suyun yüzde 70’ini yeniden geri kazanmayı hedeflerken, Sıfır Atık Projesi gibi çevreci çalışmalara daha fazla dikkat ve kaynak ayırmaya çalışıyoruz” dedi.

Uğurtaş, “Böylesi bir ortamda, OSB Yönetimleri olarak sanayicilerimizin güncel bilgilere ulaşmasını sağlarken, doğru stratejiler oluşturmalarına da rehberlik etmeliyiz. Bir yandan ‘AB Yeşil Mutabakat Kararları’ doğrultusunda gerekli çalışmalara hazırlanırken, diğer yandan sanayicilerimizin bu konudaki farkındalıklarını artırarak, ihtiyaç duyacakları gelişim atağına bir an önce başlamalarına imkan sağlayacak eğitim ve planlamalarımızı sürdürüyoruz” ifadesinde bulundu. Sanayide ivmelenmenin sürdürülebilir olması konusunda nitelikli işgücünün önemine de dikkat çeken Uğurtaş, “Ekonomi sanayi, sanayi eğitim ile ilerler. Bu bilinçten hareketle 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açtığımız Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, bugün gerek uzman eğitim kadrosu gerekse fiziksel olanakları ile tüm Türkiye’de örnek gösteriliyor. Hedefimiz, mesleki ve teknik eğitim alanında Türkiye’ye örnek olma misyonumuzu sürdürmektir” diye konuştu.