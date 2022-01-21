İAOSB’nin projesi 3 milyon metreküp suyu geri kazandıracak

21 Ocak 2022 Cuma, 06:40

Çalışma ile İAOSB’nin mevcut atık su arıtma tesisinden çıkan arıtılmış atık suyun, ileri arıtma işleminden geçirilerek şebeke suyu kalitesinde tekrar kullanılması hedefleniyor. “Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” kapsamında hazırlanan ve 5 milyon Avro’luk yatırımla gerçekleştirilecek olan çalışmanın ardından atık suyun yüzde 70’inin tekrar kazanılması öngörülüyor.

Maliyetlerde önemli bir tasarruf sağlanacağına da dikkat çeken İAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Katılımcılarımızın büyük bir kısmı İZSU’dan aldığımız suyu, su hazırlama ünitelerinden geçirdikten sonra kullanabilmektedir. Arıtılmış atık suyun geri kullanımı tesisimizden elde edeceğimiz su ile su hazırlama ünitesi ihtiyacı da büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Projemiz, katılımcılarımızın dünya ölçeğinde ‘yeşil’ kavramının avantajlarını kullanmalarını teşvik edecektir. Bu çalışmalarla birlikte güçlendireceğimiz yeşil altyapımız bir yandan katılımcılarımıza hammadde, elektrik, su ve atık bertarafı harcamalarının azaltılması konularında destek sunarken, diğer yandan gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda çevresel fayda sağlayacaktır. Proje ile kullandığımız yıllık 4 milyon metreküp civarındaki suyun yüzde 70’ini geri kazanmayı hedefliyoruz. Böylece her yıl şehir şebekesinden 3 milyon metreküp daha az su tüketerek, sınırlı su kaynaklarımızın verimli kullanımı konusunda önemli bir adım atmış olacağız” diye konuştu.