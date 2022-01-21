İAOSB’nin projesi 3 milyon metreküp suyu geri kazandıracak

İAOSB’nin projesi 3 milyon metreküp suyu geri kazandıracak
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), “Arıtılmış Atık Suyun Geri Kullanımı” projesi ile yılda 3 milyon metreküplük atık suyun tekrar kazanılmasını sağlayacak.
Çalışma ile İAOSB’nin mevcut atık su arıtma tesisinden çıkan arıtılmış atık suyun, ileri arıtma işleminden geçirilerek şebeke suyu kalitesinde tekrar kullanılması hedefleniyor. “Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” kapsamında hazırlanan ve 5 milyon Avro’luk yatırımla gerçekleştirilecek olan çalışmanın ardından atık suyun yüzde 70’inin tekrar kazanılması öngörülüyor.
Maliyetlerde önemli bir tasarruf sağlanacağına da dikkat çeken İAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Katılımcılarımızın büyük bir kısmı İZSU’dan aldığımız suyu, su hazırlama ünitelerinden geçirdikten sonra kullanabilmektedir. Arıtılmış atık suyun geri kullanımı tesisimizden elde edeceğimiz su ile su hazırlama ünitesi ihtiyacı da büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Projemiz, katılımcılarımızın dünya ölçeğinde ‘yeşil’ kavramının avantajlarını kullanmalarını teşvik edecektir. Bu çalışmalarla birlikte güçlendireceğimiz yeşil altyapımız bir yandan katılımcılarımıza hammadde, elektrik, su ve atık bertarafı harcamalarının azaltılması konularında destek sunarken, diğer yandan gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda çevresel fayda sağlayacaktır. Proje ile kullandığımız yıllık 4 milyon metreküp civarındaki suyun yüzde 70’ini geri kazanmayı hedefliyoruz. Böylece her yıl şehir şebekesinden 3 milyon metreküp daha az su tüketerek, sınırlı su kaynaklarımızın verimli kullanımı konusunda önemli bir adım atmış olacağız” diye konuştu.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Kemeraltı’nın son teneke ustası
- 57 yılda yaklaşık 8 bin engellinin yaşamına dokundu
- Salgında tsunami etkisi
- Danışma merkezi Bucalı kadınlara umut oldu
- Çiğli’nin ilk oyuncak kütüphanesi açıldı
- Haluk Bilginer o paylaşıma isyan etti!
- Kadıköy’de İsmail Kartal’a büyük destek
- AKM’den elinizi çekin
- Karaburun ‘mis kokulu festivale’ hazır
- 4 milyarlık projeye 3 bİn lira