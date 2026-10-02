IBAN ve kripto hesapları mercek altında... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: Yasa dışı bahis soruşturmasında 33 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmadaki operasyon ve adli işlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 45 şüpheliye yönelik 29 Eylül’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

IBAN VE KRİPTO PARA HESAPLARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına yer ve imkan sağladıkları ve bu amaçla kişileri organize ettikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin ayrıca başkaları adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları iddia edildi.

Başsavcılık, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin, kullanılan IBAN’lar aracılığıyla mobil bankacılık üzerinden başka kişilerin hesaplarına veya bu kişiler adına açılan kripto para hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

SORUŞTURMAYA 7 ŞÜPHELİ DAHA DAHİL EDİLDİ

Alınan ifadeler ve yapılan teşhislerin ardından soruşturmaya 7 şüphelinin daha dahil edildiği belirtildi. Bu kişilerden 5’i hakkında gözaltı kararı verilirken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

36 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli Başsavcılığa sevk edildi. Ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan bir şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Savcılık, 36 şüpheliyi tutuklama, 5 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, “Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir” ifadelerini kullandı.