İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'dan dolandırıcılık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, son günlerde adını kullanarak vatandaşlardan para talep edildiğine ilişkin uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslan, "gençlere destek" veya "yardım" adı altında vatandaşlardan maddi talepte bulunulduğunu öğrendiklerini belirtti.

Nuri Aslan’ın paylaşımı şöyle:

"Kıymetli İstanbullular,

Son günlerde adım kullanılarak, "gençlere destek" veya "yardım" adı altında vatandaşlarımızdan para talep edildiğini öğrendik.

Şahsım ya da kurumumuz hiçbir vatandaşımızı arayıp maddi yardım veya bağış talep etmemektedir.

Bu tip taleplere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."