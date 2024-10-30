İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' açıklaması!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:26

Güncelleme: 30.10.2024 - 09:45

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili açıklamada bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı."

"SAVCILAR VE HAKİMLER KANUNLARA BAĞLI KALMALI"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer bu sabah gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü. Kimin terörle mücadele ettiğini kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz. İktidarlar gelip geçer; savcılar ve hakimler adaletin tecellisi için yalnızca kanunlara bağlı kalmalıdır."

ÖZGÜR ÇELİK: 'BELEDİYE BİNASININ KAPILARI ZORLANARAK AÇILDI'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili Halk TV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu bir operasyon. Belediye binasının kapıları zorlanarak açıldı. Ne olduğunu anlamadığımız anlamlandıramadığımız bir şafak operasyonu. Dikkatle takip ediyoruz. Kimse siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye çalışmamalı."