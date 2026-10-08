İBB Davası 95.gün: İmamoğlu ile hakkında iddialarda bulunan etkin pişmanlıkçı Ali Nuhoğlu arasında dikkat çeken diyalog

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda görülen 95’inci gününde devam ediyor.

Dün 9 kişinin savunması alınırken 325 kişilik tutuksuz sanık listesinden 315 kişi savunmasını tamamlamış oldu. Ana dosyada dinlenmeyen 7, Ağaç AŞ’ye yönelik ek iddianameden ise dinlenmeyen 13 tutuksuz sanık olmak üzere savunmasını henüz tamamlamayan 20 tutuksuz sanık kaldı.

Bu savunmaların ve ek iddianameyle tutuklu yargılanan 6 kişinin savunmalarının tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun haftaya salı günü savunmasına başlaması, perşembe günü ise yapılacak tutukluluk incelemesiyle de 2. celsenin sona ermesi bekleniyor.

Bugünkü duruşma gününde, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ve Ekrem İmamoğlu hakkında iddialarda bulunan iş insanı Ali Nuhoğlu’nun da dinlenmesi bekleniyor.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRİYOR

İBB davasını, Cumhuriyet yerinde izliyor.

İşte Silivri'de anbean yaşananlar...

19.45 | DURUŞMAYA İKİNCİ ARA

Nuhoğlu'nun avukatının savunmasının ardından duruşmaya ikinci ara verildi.

17.20 | ETKİN PİŞMANLIKÇI ALİ NUHOĞLU KÜRSÜDE

Sari’nin avukat savunması ve tutuksuz yargılanan avukat Rahman Özdemir’in savunmasının ardından, etkin pişmanlıkçı Ali Nuhoğlu kürsüye geldi.

Etkin pişmanlık ifadelerinde, elindeki iki adet lüks villayı alacakları karşılığında bedeli düşük bir şekilde İmamoğlu’nun şirketine devretmek zorunda kaldığını öne süren Nuhoğlu, savunması ve çapraz sorgusunda söz konusu villaların parasının ödendiğini belirtti:

“Kamuoyunda bedavaya villa verildi deniliyor. Kayıtlara bakıldığında kabak gibi ortada. 48 milyonun 32 milyonunu Beylikdüzü’nde villa, 15 milyonunu cari olarak aldım.”

Nuhoğlu, savunmasında olmayan işleri olmuş gibi göstererek hasılat elde edilmesini “goygoyculuk” olarak tanımlarken ardından soru soran İmamoğlu, “İBB’de öyle bir şey olur mu?” dedi. Nuhoğlu ise “İBB kurumsal bir yerdir, normalde öyle bir şey olmaz” yanıtını verdi.

“SORU SORACAKTIM AMA SORDUĞUM KİŞİ TUTUKLANIYORDU DİYE SORMAYACAĞIM”

Daha sonra İmamoğlu ve Nuhoğlu arasında, villalara ilişkin şu diyalog gerçekleşti:

Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’na sordu: 1,5 yıldır linç medyasından sizden 3 evi aldığım konuşuluyor. Ortağı olduğum firma sizden kaç ev aldı?

Ali Nuhoğlu: 2 tane.

İmamoğlu: Benim hiç gizli evim olmadı. Seninle bir ticaret yapıldı. Ortağı olduğum firma senden bu evleri bilabedelle mi aldı. Bu bir ticaret mi?

Nuhoğlu: Hayır, bilabedel olmadı. Ben bunu anlattım.

Ekrem İmamoğlu: Bu ticaretten kâr mı ettiniz, zarar mı?

Nuhoğlu: Bu işten bir kar elde etmedim.

İmamoğlu: Bu konuyla ilgili daha çok soru soracaktım ama burada soru sorduğum kişi daha önce tutuklandı o yüzden sormuyorum.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI İLE MAHKEME HEYETİ ARASINDA USÜL TARTIŞMASI

Ardından sanık avukatları Nuhoğlu'na çeşitli sorular yöneltti. Daha sonra mahkeme başkanı Ali Nuhoğlu'na villa konusuyla ilgili sorular yöneltirken İmamoğlu'nun avukatlarından Hasan Fehmi Demir, soruya yönlendirme olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Daha sonra Demir, Nuhoğlu'na iddianamede beraber isminin yer aldığı bazı isimleri sorarken mahkeme başkanı ile tartışma yaşadı.

Mahkeme başkanı, söz konusu soruların amacını sorarken Demir “Sizin 2 katı deneyime sahibim ne sorulacağını biliyorum” dedi. Bunun üzerine üye hakim sert tepki göstererek "Bize hakaret edemez. 2 misli deneyimimiz az diye usulen yargılama yapamayacak mıyız?” diye sordu.

Mahkeme başkanı, Demir'in sorduğu soruları neden sorduğunu söylemezse,

CMK 201 uygulayacağını söyledi. Hasan Fehmi Demir'de 201. maddeyi okurken ikili arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.

15.30 | DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Aranın ardından kürsüye, İBB Spor Kulübü Fatih Keleş ve ailesi hakkında çeşitli beyanlarda bulunan etkin pişmanlıkçı iş insanı Ahmet Sari geldi.

Sari, İBB’den aldığı ihalelerin geçmiş yıllara dayandığını belirterek, hak ediş ödemelerini alabilmek için para vermek zorunda kaldığını ancak bu ödemelerin ihale kazanmasıyla ilgisi olmadığını söyledi.

Savunmasında “İBB ile ilk ihalemi yanlış hatırlamıyorsam 1993 yılında Nurettin Sözen döneminde kazandım. İhaleye giriş geçmişimize bakıldığında benzer büyüklükteki işleri her dönem İBB ve iştiraklerinden kazanmış olduğumuz çok açıkça görülüyor. Dolayısıyla ödemelerimi alabilmek için vermek zorunda kaldığım paraların ihale kazanma durumum ile hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Hak ediş ödemeleri konusunda Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile muhatap olduğunu söyleyen Sari, “Her hak ediş alacağım Ertan Yıldız ya da Fatih Keleş ile muhatap olundu. 2022 sonundan sonra da her zaman hak ediş ödemelerini önce olağan şekilde talep ettim. Bu konuyla ilgili tek muhatabım Ertan Yıldız ve Fatih Keleş oldu” ifadelerini kullandı.

“ÇOLUK ÇOCUK AYLARDIR YATIYORUZ, LÜTFEN SÖYLE”

Savunmasının ardından, Fatih Keleş’in tutuklu abisi Zafer Keleş, soru sormak için söz alırken ikili arasında para verme iddiasına ilişkin tartışma yaşandı.

Keleş, Sari’ye “Burada aylardırçoluk çocuk yatıyoruz. Benim seninle en ufak bir şeyim olmadı. Ben sizden ne para aldım, ne verdim. Artık bunu söyleyin” dedi.

Sari ise “Ben size para bıraktım. Sizin haberiniz vardır yoktur, bilmiyorum” yanıtını verdi.

Keleş daha sonra “Bunu anlatın nasıl oldu, yapmadığım bir şeyi anlamak istiyorum” derken, mahkeme başkanı Keleş’i uyararak “Zafer Bey, baskıya devam ederseniz çıkartacağım salondan. Daha sonra kabul etmiyorum dersiniz, olur biter” ifadelerini kullandı.

Sari, bunun üzerine “Ben paketi bıraktım, sizin haberiniz var mı yok mu bilmiyorum” dedi. Keleş ise “Yapmadığım bir şeyi anlamak istiyorum Ahmet Bey. Başka bir şey istemiyorum sizden” ifadelerini kullandı.

Ardından Fatih Keleş’in avukatlarından Baran Kaya’nın, “5 milyon hak edişinizi almak için 5 milyon rüşvet mi verdiniz?” sorusuna Sari, “Kayıtlarda vardır. Hatırlamıyorum. Beni sıkıştırarak üzerime üzerime geliyorsunuz ama hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

Fatih Keleş’in bir diğer avukatı Nergiz İnce ise Sari’nin avukatı tarafından verilen dilekçedeki bir beyana ilişkin soru yöneltti. İnce, “Avukatınız dilekçe vererek ‘müvekkilim, Fatih Keleş’e para vermeye 34 HUL 290 plakalı araçla gitmiştir’ demiş. Bu beyana göre inceleme yapılmış, bu araca rastlanmamış” dedi.

Sari ise araç plakasına ilişkin, “Biz bir araç kiralama firmasıyız, elimizde binlerce araç var, o gün aklıma gelen plakayı verdim. Tutanlar var” ifadelerini kullandı.

14.15 | İLK ARA VERİLDİ

Dağdeviren’in savunmasının ardından duruşmaya ilk ara verildi.

11.50 | DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından duruşma başladı.

Kürsüye gelen ilk isim, peyzaj mimarı Tuğrul Doğu Işık oldu. Kısa savunmasının ardından duruşma savcısı ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın avukatı Kaptan Yılmaz, Işık’a yüzde 7 komisyon alındığı iddiasına ilişkin sorular yöneltti.

Ayhan Subaşı’nın avukatı İhsan Şahin de yüzde 7’lik komisyon iddiasının, tanığın bilgisinin görgüye dayanıp dayanmadığını sordu. Yüzde 7 komisyonun belirli bir ihaleye mi yoksa alınan işlerin toplamına mı ilişkin olduğu sorulan Işık, komisyon talebine bizzat şahit olmadığını belirterek, “Süleyman Bey’den duydum” dedi. Işık, 100 milyon liralık iş üzerinden yüzde 7’lik bir hesap yapıldığını anlattı.

“İMAMOĞLU’NUN ‘AZ PARA GELİYOR’ DEDİĞİNE YÖNELİK İFADEM DUYUMDUR”

Duruşma savcısı ayrıca Işık’a “Ekrem İmamoğlu 2023 yılında Ağaç A.Ş.'ye geldi' diye anlatımınız var. O neye ilişkin?” sorusunu yöneltirken Işık, İmamoğlu’nun Ağaç A.Ş.’ye gelerek Ali Sukas’a “Az para geliyor” dediği iddiasına ilişkin de olayı bizzat görmediğini, bunun duyuma dayandığını belirterek “Şahit olmadım, duyumdur ama şöyle bir duyum, yani tarihi de bilmiyorum. amaEkrem İmamoğlu Ağaç A.Ş.'ye geldiğinde Halis Bey'e 'Sizlerden az para geliyor' diye fırçaladığı gibi bir tabir. Ancak dediğim gibi şahit değilim” diye konuştu.

Yasin Çağatay Seçkin, bir ihaleyle ilgili geçmişte dava açıldığını ve Danıştay’ın çalıştığı birimi haklı bulduğunu ifade etti. Ardından taşeron firma sahibi Binali Sarıtaş savunma yaptı.

DİLEK İMAMOĞLU’NUN YEĞENİ SAVUNMA YAPTI

Ardından Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren sanık kürsüsüne geldi. Geçen mayıs ayında tutuklanıp temmuz ayında tahliye edilen Dağdeviren, “İddianameyi baştan sona okudum. Burada ne işim var, neden tutuklandım bilmiyorum” dedi.

Tutuklanan eşi Murat Dağdeviren ile birlikte, dün Esenyurt Belediyesi’ndeki kayyım yönetimine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Orhan Yıldırım tarafından gönderilen paraların teslimine ve rüşvet verilmesine aracılık ettiğinin iddia edildiğini belirten Dağdeviren, şöyle konuştu: “Kredi kartı borçlarımızı zor ödüyorum. Banka kayıtlarımız, ticari kayıtlarımız ve mali hareketlerimiz incelendiğinde iddia edildiği gibi açıklanamayacak herhangi bir gelir veya servetin bulunmadığı anlaşılacaktır.”