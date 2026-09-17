İBB Davası’nda 83'üncü gün: Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Varlık Fonu’nun Genel Müdür Danışmanı Ahmet Ağırman savunma yaptı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 83'üncü gününde sürüyor.

Dün sabah 11.30'da başlayan duruşma gece saat 23.00'da sona erdi. Dün 12 kişinin savunma yapmasıyla 325 kişilik tutuksuz sanık listesinde savunması tamamlanan kişi sayısı 200 oldu. Eylül sonunda tamamlanması planlanan ikinci duruşma kapsamında henüz savunma yapmayan 125 kişi kaldı.

Cumhuriyet, bugünkü duruşmadan gelişmeleri anlık olarak aktarıyor...

11:35 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklular ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından duruşma başladı.

İSFALT çalışanı Ahmet Savaş, savunması için kürsüye gelen ilk isim oldu.

İSFALT’ta uygulama şefi olarak görev yapan Savaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Yakıt tankeri ve fazla personel iddialarına ilişkin Savaş, İBB’den alınan hizmetin karşılanması için İSFALT’ın iki ayrı ihale yaptığını belirterek “İki ayrı ihalenin tek bir ihale gibi değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan fazla personel ve ihtiyaç olmadığı halde yakıt tankeri temin edildiği yönündeki tespit hatalıdır” dedi.

Kar küreme araçlarının yedek amaçlı temin edildiğini ve 2023-2024 kışında kar yağışının az olması nedeniyle çalışma kayıtlarının düşük olmasının olağan olduğunu belirten Savaş, personelin fazla mesai ve bordro işlemlerinin ise yüklenici firmanın sorumluluğunda bulunduğunu belirterek beraatini talep etti.

“AYRILDIKTAN 5,5 SENE SONRA İHALEYE ONAY VERMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Daha sonra kürsüye Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Varlık Fonu Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapan eski İSFALT Genel Müdürü Ahmet Ağırman geldi. Kısa savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben 18 Temmuz 2019’da İSFALT'tan ayrıldım. O tarihe kadar İSFALT Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordum. 137 no'lu eylemde 2024 yılına ait Ekim ve Kasım aylarında iki ihaleden iki ihaleye onay verdiğim şeklinde bir ifade var. Ben daha önce Mali Şubeden çağrıldım, gittim. 2019'da ayrıldığım için 2024'teki ihalelere onay vermemin mümkün olmadığını orada da söyledim. Şimdi de aynısını söylüyorum. Ayrıldıktan yaklaşık 5,5 sene sonra bir ihaleye onay vermemiz mümkün değil. Beraatimi talep ediyorum.”