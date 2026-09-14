İBB davasında 80'inci gün: Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 80'inci gününde sürüyor.
Duruşmaya görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı. Güney tutuklu yargılandığı İBB davasından tahliye edilmişti.
Cumhuriyet, davadan gelişmeleri anlık olarak bildiriyor....
11.34 | DURUŞMA BAŞLADI
İBB Davasında 80. gün başladı. Tutuklu sanıklar duruşma salonuna geldi. Zabıta Memuru Paşa Şahin savunmasını yapmak üzere kürsüye geldi.