İBB davasında 'İmamoğlu bacak bacak üstüne atıyor' gerilimi: O avukat AKP teşkilatından çıktı!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 78. gününde bugün devam ediyor.

Davada 17 Ağustos’ta başlayan ikinci celse kapsamında 325 tutuksuz sanığın savunmaları sürerken, dünkü duruşmada Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketlerinin sahibi, etkin pişmanlıkçı Eyüp Subaşı’nın savunması alındı.

Savunması yaklaşık bir saat süren Subaşı’nın sorgu aşaması ise 4 saati aştı. Subaşı’nın avukat savunmalarına geçilmeden önce Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Tora Pekin, Subaşı’ya etkin pişmanlıkçı olma süreci ile ilgili sorular yöneltti.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Mahkeme heyeti başkanı, sorulara “davaya katkı sağlamayacağı” gerekçesiyle tepki gösterirken bu esnada Subaşı’nın avukatlarından Oğuzhan İlhan ayağa kalkıp Pekin’e bağırarak “Usule aykırılık arıyorsanız, Ekrem İmamoğlu duruşmayı bacak bacak üstüne atarak izliyor” dedi.

Pek çok avukat ve izleyici kısmında yer alan aile yakınları İlhan’a tepki gösterdi. Bazı avukatların İlhan’a “Sana mı soracak?” diye bağırdığı görüldü.

Yaşanan gerginliğin ardından Subaşı’nın sorgusu kaldığı yerden devam etti.

AKP İLÇE TEŞKİLATI ÜYELİĞİ, YANDAŞ KÜÇÜK’ÜN AVUKATLIĞI

Pekin’e bağırarak Ekrem İmamoğlu’nun duruşmayı takip etme biçimini eleştiren söz konusu avukatın AKP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı üyesi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un gönderilerini paylaşayan avukatın İBB’nin AKP’li Meclis üyeleriyle fotoğrafları da bulunuyor.

İstanbul 2 No’lu Barosu’nun kurucu üyeleri arasında da bulunan İlhan’ın bir dönem, şu an tutuklu olan yandaş TV Yorumcusu Cem Küçük’ün de avukatlığını yaptığı öğrenildi.

İlhan, duruşmada müvekkili Eyüp Subaşı adına yaptığı savunmada, şu ifadeleri kullandı:

“Karşımızda Cumhuriyet tarihinin benim mesleki kariyerimde de gördüğüm hemen hemen en tehlikeli, en büyük yolsuzluk nosyonunun, çıkar amaçlı bir suç örgütünün yargılandığı bu salonda, müvekkilime ve diğer etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklara yapılan bu muameleyi ben kabul edemiyorum. Bu sözlerim tepki de çekebilir. Umurumda da değil. Herkes yaptıklarının vebaliyle sorumludur. Müvekkil sistemi, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün nihai hedefi olan sistemi, onun işletim aracı olan sistemi, yaşadığı mağduriyetlerle en çıplak ve net şekilde izah eden kişidir.”

MURAT ONGUN’UN EŞİ KÜRSÜDE

Aranın ardından Danış’ın avukat savunmaları tamamlandı.

Daha sonra tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun savunması için kürsüye geldi.

Hakkındaki suçlamaların Murat Ongun’la olan evliliği üzerinden şekillendiğini savunan Gözdem Ongun, “Murat Ongun’un eşi olmak suç sayılmış” dedi. İBB ile, iddianamede yer verilen şirketlerle ve ihalelerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirten Ongun, mesleğinin tasarımcılık olduğunu anlatırken Ongun, kendi şirketini kurarak takı tasarlayıp sattığını ve elde ettiği gelir üzerinden vergilerini ödediğini söyledi.

İşini kurma ve yürütme sürecinin tamamen kendisine ait olduğunu vurgulayan Ongun, “Bunların hepsini kendim yaptım, Murat değil” ifadelerini kullandı. Hakkındaki rüşvet iddialarını da reddeden Ongun, dosyanın firari isimlerinden Emrah Bağdatlı’nın kendisinin arkadaşı olduğunu ve işini kurduğu dönemde diğer arkadaşları gibi Bağdatlı’nın da kendisine destek verdiğini anlattı.

Ongun, satış yaptığı kişilerin üçüncü kişilerle arasındaki ticari veya hukuki ilişkileri bilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Bana sipariş veren müşterinin başka kişiyle hangi hukuki ya da ticari ilişkide olduğunu bilmem” dedi. Kimlere hangi ürünleri sattığına ilişkin faturaların ise avukatı tarafından mahkemeye sunulacağını ifade etti.

“ETKİN PİŞMANLIKÇI BEYANLARI YAPAY ZEKAYLA ÇOĞALTILMIŞ”

Daha sonra Gözdem Ongun’un avukatı Rahşan Sertkaya savunma yaptı. Sertkaya, etkin pişmanlıkçı sanık Muhittin Palazoğlu’na ait şirkette yapılan aramada, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren altı kişinin kaşesinin bulunduğunu söyledi.

Bu kişilerin dosyada yer alan ifadelerini yapay zekaya incelettiğini belirten Sertkaya, yapay zekaya “Bu ifadeyi hangi farklı alternatifle çoğaltabilirsin” sorusunu yönelttiğini, yapay zekanın ise söz konusu ifadeye alternatif olarak dosyadaki diğer beş kişinin ifadelerini gösterdiğini aktardı.

Sertkaya, ifadeler arasındaki benzerliğe dikkat çekerek “Meğer savcılık makamında şirket yetkilileri değil, yapay zeka varmış” dedi. Altı şirket yetkilisinin ifadelerinin gerçek iradelerini yansıtmadığını öne süren Sertkaya, bu kişilerin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu iddia ettiği metinleri imzaladıklarını savundu. Sertkaya, “Bu da Türk hukuk tarihine geçsin” ifadelerini kullandı.

“KENDİNİ DE BİZİ DE YORMA”

Duruşmada daha sonra Murat Kapki’nin 73 yaşındaki kayınpederi, tutuksuz sanık Hacı Ahmet Gül’ün savunmasına geçildi.

İddianamede yalnızca dört kez adının geçtiğini belirten Gül, savunmasına başladığı sırada mahkeme başkanı savunmasını kısa tutmak adına yönlendirmelerde bulunarak Gül’e, “Kendini de yorma, bizi de yorma, oralarda uğraşma, boşver, tamam” dedi. Gül ise kızının kendisine bir meşgale bulmasını istediğini, bu nedenle Kapki’nin görev aldığını anlattı.