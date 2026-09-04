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İBB davasında tahliye edilen Akyüz ve Öztürk için savcılık itiraz etti

İBB davasında tahliye edilen Akyüz ve Öztürk için savcılık itiraz etti

4.09.2026 18:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İBB davasında tahliye edilen Akyüz ve Öztürk için savcılık itiraz etti

İBB davasında tahliyesi gerçekleşen Ali Rıza Akyüz ve Serkan Öztürk hakkında savcılık mahkemeye itiraz etti.
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İBB davasında dün görülen duruşmada tahliye edilen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk hakkında savcılık mahkemeye itiraz etti.

Davanın dünkü duruşmasında iddia makamı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti ise ara kararında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.

Savcılık bugün, Akyüz ve Öztürk'ün yeniden tutuklanmasını talep ederek tahliye kararına 33. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etti.

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