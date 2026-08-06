İBB davasında tahliye edilmişti: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney göreve iade edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında yargılanan ve 8 Temmuz'da tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, göreve iade edilmedi.
İçişleri Bakanlığı, Güney hakkında alınan uzaklaştırma kararını 2 ay daha uzattı.
Söz konusu karar şu şekilde;
NE OLMUŞTU?
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB soruşturması kapsamında 15 Ağustos 2025 tarihinde gözaltına alınmıştı. Güney, 19 Ağustos 2025’te ise tutuklanmıştı. Aynı gün İçişleri Bakanlığı Güney’i belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı.
Uzun süre cezaevinde tutuklu halde iddianame bekleyen Güney’in iddianamesi 23 Mart 2026’da hazırlanmıştı ve İBB dosyasıyla birleştirilmişti. Güney, 8 Temmuz’da ise tahliye edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Valiliği’nin bilgi talebi üzerine Güney’in soruşturmadaki mevcut durumuna ilişkin yaptığı bilgilendirmede görevine dönebileceğini açıklamıştı.