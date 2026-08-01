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İBB davasını takip eden 'İstanbul Yargılıyor' platformuna erişim engeli

İBB davasını takip eden 'İstanbul Yargılıyor' platformuna erişim engeli

1.08.2026 00:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İBB davasını takip eden 'İstanbul Yargılıyor' platformuna erişim engeli

İBB davasına ilişkin iddiaları, savunmaları ve duruşma salonundaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan "İstanbul Yargılıyor" platformunun internet sitesi, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasına ilişkin iddiaları, savunmaları ve duruşma salonunda yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktaran "İstanbul Yargılıyor" platformunun internet sitesine erişim engeli getirildi.

Engelli Web tarafından bildirilene göre platformun istanbulyargiliyor.com alan adı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/7027 sayılı kararı doğrultusunda erişime kapatıldı.

Erişim engeli kararının gerekçesi olarak "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi.

INSTAGRAM HESABI ÖNCEDEN ENGELLENMİŞTİ

Platformun Instagram hesabı (@istanbulyargiliyor), daha önce 10 nisan 2026’da İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2026/3862 sayılı kararıyla Türkiye’den görünmez kılınmıştı. Sosyal medya platformu Instagram, söz konusu mahkeme kararına uyarak hesabı erişime kapatmıştı.

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