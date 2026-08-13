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İBB Davasının salonu değişti: Yeni inşa edilen salona alındı

İBB Davasının salonu değişti: Yeni inşa edilen salona alındı

13.08.2026 18:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İBB Davasının salonu değişti: Yeni inşa edilen salona alındı

İBB Davasının gerçekleştirildiği duruşma salonu değişti. İkinci celse 17 Ağustos’ta, saat 10.00’da başlayacak.

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İBB Davasının gerçekleştirildiği duruşma salonu değişti. 

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve aralarında seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 53’ü tutuklu, 414 sanıklı dosyada ikinci celse 17 Ağustos’ta, saat 10.00’da başlayacak. 

Savunmalara, Silivri’ye yargılama başlamadan önce inşa edilen dev duruşma salonunda devam edilecek.

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