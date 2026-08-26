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İBB'de tahliye sonrası görevlerine döndüler: Nuri Aslan'dan Serap Karay ve Mustafa Karaoğlu'na ziyaret

İBB'de tahliye sonrası görevlerine döndüler: Nuri Aslan'dan Serap Karay ve Mustafa Karaoğlu'na ziyaret

26.08.2026 16:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İBB'de tahliye sonrası görevlerine döndüler: Nuri Aslan'dan Serap Karay ve Mustafa Karaoğlu'na ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, görevden uzaklaştırılmalarının ardından özgürlüklerine kavuşarak İBB'deki mesailerine yeniden başlayan Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay ve Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu’na "hoş geldin" ziyaretinde bulundu. Aslan, "Ekrem Başkanımızın da özgürlüğüne kavuştuğu günleri görmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB davası kapsamında tutuklanarak görevlerinden uzak kalan ve sonrasında özgürlüklerine kavuşarak görevlerine dönen İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yöneticileriyle bir araya geldi. 

Aslan, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay ve Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu’nu makamlarında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı X  üzerinden fotoğraf paylaşan Aslan, İBB kadrolarına yönelik yürütülen süreçlere tepki gösterdi. 

"EKREM BAŞKANIMIZIN ARAMIZA DÖNDÜĞÜ GÜNLERİ..."

Nuri Aslan, "Evinize hoş geldiniz!" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

"Hukuksuzca görevinden uzak tutulan ve özgürlüklerine kavuşarak görevlerinin başına dönen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürümüz Serap Karay ve Müdür Yardımcımız Mustafa Karaoğlu’na hoş geldin ziyaretinde bulunduk. Ekrem Başkanımızın ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuştuğu ve aramıza döndüğü günleri görmek dileğiyle."

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik dava kapsamında tutuklanan Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay, 8 Temmuz tarihinde mahkemenin verdiği karar ile tahliye edilmişti. 

Aynı dava kapsamında Halkla İlişkiler Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ise 18 Haziran tarihinde tahliye edilmişti.

İlgili Konular: #belediyeler #istanbul büyükşehir belediyesi #Nuri Aslan

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