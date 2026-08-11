İBB’den binlerce gence üniversite tercih desteği

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul’un meydanlarında kurulan İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri her yıl olduğu gibi bu tercih döneminde de gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdi.

39 İLÇEDE TERCİH DESTEĞİ

İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri 2026 YKS tercih döneminde 23 meydanda, 6 iletişim noktasında, 4 kütüphanede, 4 Enstitü İstanbul İSMEK merkezinde ve 2 Bölgesel İstihdam Ofisinde olmak üzere 39 noktada kuruldu.

22 Temmuz’da hizmet vermeye başlayan merkezlerde görev alan 210 PDR uzmanı ve eğitmenden oluşan ekip, tercih döneminin sonuna kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sundu.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN EVDE HİZMET

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul’da yaşayıp meydanlara gelemeyenler için Alo 153 Çözüm Merkezi tercih danışmanlığı hizmeti verirken, şehir dışından tercih desteği almak isteyen gençler de 0212 153 00 00 numaralı hattı arayarak üniversite tercihleri için destek aldı. İBB’nin PDR uzmanları, danışmanlık talebinde bulunan engelli bireylerin evlerine giderek doğru tercih noktasında katkı sağladı.

İBB’nin PDR uzmanları 10 Ağustos’ta sona eren tercih dönemi boyunca puanları, başarı sıralamaları ve üniversite kontenjanları doğrultusunda gençlerin tercih listelerini oluşturmalarını sağladı. Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde ilgi alanlarından yeteneklerine, tercih etmek istedikleri üniversitelerin imkanlarından seçecekleri bölümlerin sunduğu kariyer fırsatlarına kadar birçok konuda da gençlere bilgi verildi.