İBB’den okul servislerine denetim ve kontrol

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul’da okul servislerine yönelik kapsamlı güvenlik ve uygunluk kontrolleri başladı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü (TUHİM) koordinasyonunda, İBB iştirak şirketi İstanbul Ulaşım AŞ tarafından yürütülen Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) kapsamında okul servisleri, öğrencilerin güvenli ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi amacıyla çok sayıda kriter üzerinden denetleniyor.

Kontroller, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında hizmet veren İBB Alibeyköy TAHKUK ve İBB Kartal TAHKUK İstasyonlarında yapılıyor. İstanbul Ulaşım AŞ tarafından işletilen iki istasyonda araçların güvenlik, hizmet kalitesi ve yolculuk konforuna ilişkin standartlara uygunluğu ayrıntılı olarak inceleniyor. TUHİM verilerine göre İstanbul genelinde 17.750 okul servis aracı bulunuyor. Okul taşıtları, 12 yaşını doldurmalarının ardından TAHKUK kapsamındaki kontrollere giriyor; 12, 13 ve 14 yaşlarında kontrole gelen araçlar, 15 yaşını doldurduktan sonra okul taşıtı olarak hizmet veremiyor. Bu kapsamda 2026 yılında 2012, 2013 ve 2014 model araçlar TAHKUK kontrollerine alınması kararlaştırıldı. 1 Eylül 2026 tarihli UKOME kararı doğrultusunda, 2026 yıl sonuna kadar toplam 5 bin 709 okul servis aracının kontrol edilmesi planlanıyor. 1 Eylül itibarıyla ise TAHKUK kapsamına giren bin 221 okul servis aracı denetlendi. İlk muayenede 483 araç uygun bulunurken, 738 araçta toplam bin 810 uygunsuzluk tespit edildi. Tekrar muayenelerinde uygunsuzlukların tamamı giderildi.

EMNİYET KEMERİNDEN LASTİKLERE KADAR AYRINTILI KONTROL

TAHKUK sistemi kapsamında araçların kalite standartları; güvenlik, konfor ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla belirlenen kriterler doğrultusunda denetleniyor. Periyodik ve ihtiyaç halinde gerçekleştirilen denetimlerde; öğrencilerin günlük yolculuk güvenliğini doğrudan etkileyen çok sayıda başlık kontrol ediliyor. Denetimler kapsamında araçların emniyet kemerleri, koltukların sabitliği ve sağlamlığı, “OKUL TAŞITI” ve “DUR” tabelaları, otomatik kapı sistemleri, klima ve havalandırma sistemleri, lastiklerinin mevsim şartlarına uygunluğu ile araç iç ve dış temizliği inceleniyor. Okul servislerinde öğrenciler için üç nokta emniyet kemeri bulunması da kontrol edilen güvenlik kriterleri arasında yer alıyor. Araç ruhsatında belirtilen koltuk sayısı ile araçta bulunan koltuk sayısının uyumu, koltukların temiz ve sağlıklı durumda olması, araç içerisindeki güvenlik ekipmanlarının çalışır durumda bulunması ve servis hizmetinde kullanılması zorunlu donanımların eksiksiz olması da denetim sürecinde kontrol ediliyor. Eksiklikler kayıt altına alınıyor.

Yapılan denetimlerin ardından yapılan tekrar muayenelerinde eksikliklerin tamamının giderilmesi sağlanarak araçlar belirlenen standartlara uygun hale getiriliyor.

ALİ ARZUMAN: ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ

İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ali Arzuman, okul servislerine yönelik gerçekleştirilen kontrollerle ilgili şu değerlendirmede bulundu; “Yeni eğitim öğretim yılı başlarken çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına ulaşması bizim için en önemli önceliklerden biri. Bu nedenle okul servislerini yalnızca genel araç uygunluğu açısından değil; emniyet kemerlerinden lastiklere, koltuklardan klima sistemlerine ve zorunlu güvenlik ekipmanlarına kadar birçok başlıkta ayrıntılı olarak kontrol ediyoruz. İBB Alibeyköy ve Kartal TAHKUK İstasyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz denetimlerle eksiklikleri tespit ediyor, gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlıyor ve araçların belirlenen standartlara uygun hale gelmesini takip ediyoruz. Amacımız, çocuklarımızın her gün kullandığı okul servislerinde güvenli ve kaliteli bir yolculuk ortamı oluşturmak. Çocukların okula uzanan yolculuğunun güvenle başlaması için İstanbul Ulaşım AŞ, okul servislerinin güvenlik ve hizmet kalitesini titizlikle denetlemeye devam edecek.”