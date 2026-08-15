Cumhuriyet Gazetesi Logo
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

15.08.2026 19:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat kalp krizi ihtimaline karşı hastaneye kaldırıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şiddetli göğüs ağrısı ve spazm şikâyeti üzerine, kalp krizi ihtimaline karşı hastaneye götürüldü.

Mahir Polat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunlarına rağmen tutuklanmış, ardından da sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine çarptırılmıştı. Daha sonra ev hapsi kaldırılan Polat görevine geri dönmüştü.

İlgili Konular: #Hastane #istanbul büyükşehir belediyesi #Mahir Polat