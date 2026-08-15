İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şiddetli göğüs ağrısı ve spazm şikâyeti üzerine, kalp krizi ihtimaline karşı hastaneye götürüldü.

Mahir Polat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunlarına rağmen tutuklanmış, ardından da sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine çarptırılmıştı. Daha sonra ev hapsi kaldırılan Polat görevine geri dönmüştü.