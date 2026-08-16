İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şiddetli göğüs ağrısı ve spazm şikâyeti üzerine kalp krizi ihtimaline karşı dün akşam hastaneye götürüldü.

Polat, bugün sabah saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Bugün daha iyi olduğunu belirten Polat, "Şiddetli göğüs ağrıları, spazm ve eş zamanlı sol kol ağrıları nedeniyle dün hastaneye yatırılmıştım, doktorlarımın kararı ile kardiyoloji servisinde müşahade altında tutuldum" dedi.

Polat, "Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kadriyatik tedavi programına devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Polat, kendisine destek ziyaretinde bulunan ve geçmiş olsun dileklerini ileten yurttaşlara teşekkür etti.

Şiddetli göğüs ağrıları, spazm ve eş zamanlı sol kol ağrıları nedeniyle dün hastaneye yatırılmıştım, doktorlarımın kararı ile kardiyoloji servisinde müşahade altında tutuldum. Uzun süredir aralıklarla devam eden sorunlarım için sürdürdüğüm kadriyatik tedavi programına devam… — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) August 16, 2026

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, İBB'ye yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunlarına rağmen tutuklanmıştı.

Polat daha sonra sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine çarptırılmıştı. Daha sonra ev hapsi kaldırılan Polat, görevine geri dönmüştü.