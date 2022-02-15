İBB Meclisi'nde Süleymaniye tartışması: 'AKP iktidarında Süleymaniye'de ne yapıldı?'

15 Şubat 2022 Salı, 09:47

İBB Meclisi, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Merkezi'nde toplandı. Toplantıda, Süleymaniye Camii’nin siluetini bozduğu ve onaylı avan projesi olmadığı için İBB tarafından mühürlenen İlim Yayma Vakfı’na ait yurt inşaatı gündeme geldi.

CHP'Lİ ÖZTÜRK: 25 YILLIK AKP İKTİDARINDA SÜLEYMANİYE'DE NE YAPILDI?

CHP'li Sebahattin Öztürk, Süleymaniye denilen alanın 1977 yılında dönemin Belediye Başkanı Ahmet İsvan önceliğinde Doğan Kuban, Metin Sözen, Nezih Elden gibi hocaların çalışmaları sayesinde sit alanı ilan edildiğini hatırlattı.

Öztürk, şunları söyledi:

"Çok hassas olan bu bölgede asıl yaptığımız hata bence şu: Yani CHP bu bölgenin imar planları onayladığı zaman şerh koydu, ret oyu verdi. Vermesinin temel sebebi şu, sit bölgelerinde sadece planla o işi yürütebilme şansına sahip olamayacağımızı, sit planın eklerinde kot kesitlerin, siluet çalışmalarının bitişiğindeki tarihi yapılarla olan ilişkilerinin de imar planlarıyla beraber getirilmesi düşüncesidir. Söz konusu ada pafta parsel de ocak 2021 tarihinde İBB Meclisi'ne geldiği zaman yine biz ilk planlara şerh koyduğumuz gibi şerh koymuş olduk. Şimdi tabii burada asıl temel sıkıntı ve sorun şu, asla bir vakfımızın yeri ile ilgili değil, kendileri zaten gereğini yapacaklarını belirtmişlerdi.

İBB tarafından onaylanan bir avan proje yok. Neden yok? Biliyorsunuz ki sit bölgelerinde söz konusu imar planları iki sefer meclise gelir. İlk olarak ocak 2021'de geldi, kurula yolladık. Kuruldan bir daha geriye gelmesi ve İBB Meclisi'nden ikinci sefer karar alınması lazım. Şu anda o ikinci meclis kararı olmadan buranın Fatih Belediyemiz tarafından ruhsat verilmesi yanlış. Yanlışlığın özü de aslında oradan çıkıyor. Başkan 2,5 yılda Süleymaniye için bir şey yapılmadığını söylüyor. 25 yıllık AKP iktidarında Süleymaniye'de ne yapıldı da 2,5 yılda yapılmadı.

AKP’Lİ TURAN: BAŞKAN ‘BENİM MESELEM SÜLEYMANİYE' DEDİ

AKP'li Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise toplantıya gelmeden önce İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi.

Turan şöyle konuştu:

"Başkan bana ‘Benim meselem Süleymaniye’dir dedi. Ben de kendisine 'Sayın başkanım 2,5 yıldır Süleymaniye sizin yetkinizde ve sorumluluğunuzda ben istesem de bir şey yapamam, yetki ve sorumluluğum yok, bir vakfın üzerinden bunu bir şova çevirmek olmaz böyle bir yaklaşım olmaz. Sizin yaklaşımınız nedir' dedim. 'Haftaya Süleymaniye ile ilgili gezi yapalım' dedim.

"SÜLEYMANİYE KAVGAYLA DEĞİL İŞ BİRLİĞİYLE DÜZELİR"

Süleymaniye'de gezeceğimiz alan yaklaşık bin dönüm, bir milyon metrekarelik bir alan. Bir milyon metrekarelik bir alandan 400 metrekare bir alanı konuşuyoruz. Bunu konuşamayız. Süleymaniye cafcaflı twitlerle, cafcaflı sosyal medya atışmalarıyla, beylik laflarla asla düzelmez. Bakın ister bu dönem ister başka dönem ister bizim dönem. Süleymaniye sahada çalışarak düzelir. Süleymaniye kamu kurum ve kuruluşlarıyla kavga ederek değil iş birliğiyle çözülebilir."