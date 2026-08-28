İBB'nin sitesini klonladılar: İstanbulkart'tan binlerce lira çekildi!

Sahte İstanbulkart başvuru sitesi üzerinden işlem yapan 87 kişinin kart bilgilerinin ele geçirildiği öne sürüldü.

Mağdurlardan bazılarının hesaplarından 29 bin, 42 bin ve 74 bin TL ile 874 Euro çekildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) internet sitesini taklit ederek sahte İstanbulkart başvuru sayfası oluşturdukları iddia edilen kişilere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kart başvurusu yapmak isteyen vatandaşların düşük tutarlı bir işlem ücreti ödediklerini düşünürken hesaplarından yüksek miktarlarda para çekildiği belirlendi.

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığına göre, son iki yılda aynı yöntemle 87 kişinin mağdur olduğu tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

25 TL YERİNE 42 BİN TL ÇEKİLDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren bir kişi, mavi kart başvurusu yapmak için girdiği internet sitesinde 25 TL ödeme yapacağını düşündüğünü, ancak daha sonra hesabından 42 bin TL çekildiğini fark ettiğini anlattı.

Kartını kaybetmesinin ardından yeniden başvuru yapmak isteyen E.Y. ise 39,99 TL'lik ödeme yaptığını düşünerek bankadan gelen doğrulama mesajını onayladı.

Mesajdaki tutarın gerçekte 39 bin 999 TL olduğu, işlemin de bir teknoloji firması üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Bir başka kişinin 140 TL'lik işlem yaptığını düşünerek doğrulama kodunu girmesinin ardından hesabından 74 bin TL, eşine Anne Kart çıkarmak isteyen bir kişinin kartından ise 30 TL yerine 29 bin TL çekildiği kaydedildi.

Başka bir mağdurun hesabından da 874 euro çekildiği belirtildi.

DOĞRULAMA MESAJINDAKİ TUTARA DİKKAT

Sahte siteler üzerinden yapılan işlemlere karşı, İstanbulkart başvurusu ve bakiye yükleme işlemlerinin arama motorlarında çıkan bağlantılar yerine doğrudan resmî internet adresi veya mobil uygulama üzerinden yapılması öneriliyor.

Bankalardan gelen doğrulama mesajlarında ise işlemin tutarı ile ödeme yapılan şirket veya kuruluşun adının, kod onaylanmadan önce kontrol edilmesi önem taşıyor.