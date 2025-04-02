İBB soruşturmasında tutuklanmıştı... Cübbeli Ahmet'in akrabası itirafçı oldu!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu'nun ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu ile ve kardeşi Ahmet Palazoğlu da bulunuyordu.

Palazoğlu kardeşler, İBB’ye yapılan operasyonda 'rüşvet vermek' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından gözaltına alınmıştı. Ahmet Palazoğlu adli kontrolle serbest bırakılırken, Mehmet Muhittin Palazoğlu ise tutuklanmıştı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMIŞ!

Gerçek Gündem'in aktardığına göre; hakkında tutuklama kararı verilen Mehmet Muhittin Palazoğlu da, geçen gün tahliye edildi. Palazoğlu’nun etkin pişmanlıktan yararlanarak çok sayıda kişiye ilişkin iddiada bulunduğu aktarıldı.